Portugal viu nascer 48 mil empresas em 2022. Foi o segundo melhor ano de sempre

Área Metropolitana de Lisboa concentrou 40% das empresas constituídas em 2022 © Unsplash

O empreendedorismo português registou o segundo melhor ano de sempre em 2022. A conclusão é do barómetro anual da Informa D&D, que revela que naquele período foram criadas 48 404 empresas, uma subida de 14% face ao período homólogo e um número que não só "assinala uma significativa recuperação após a forte queda durante a pandemia", como também coloca o País perto (2,4%) dos níveis recorde de 2019.

Embora o crescimento tenha sido generalizado, destacaram-se cinco setores que, no seu conjunto, representaram 95% do "bolo" de novas empresas. Foram eles transportes, com 2207 constituições e um aumento de 111%; serviços gerais (1200 constituições e +22%); serviços empresariais (959 constituições e +13%); alojamento e restauração (765 constituições e +20%) e tecnologias da informação e comunicação (TIC), com 631 constituições e um incremento de 25%.

Por outro lado, retalho, indústrias, agricultura e outros recursos naturais conheceram um recuo no número de novos negócios em 2022, tendo sido os únicos setores a registar valores negativos no que a este indicador diz respeito.

Do ponto de vista de Teresa Cardoso de Menezes, diretora-geral da Informa D&B, o "aumento na criação de novas empresas mostra a recuperação de setores especialmente afetados pela pandemia, como os transportes, serviços e alojamento e restauração, e a confirmação de outros setores com grande dinamismo, como as TIC".

De acordo com o relatório, o setor das tecnologias de informação e comunicação tem conquistado terreno, com o número de novas companhias a aumentar na última década, atingindo no ano que há pouco se encerrou quase o dobro de registos do que em 2011 e mais 31% em comparação com 2019.

No que toca à distribuição geográfica das 48 mil novas empresas, a Área Metropolitana de Lisboa dominou, albergando mais de 40% das constituições. A região foi uma das que mais cresceu no último ano. O Norte, por seu turno, registou um aumento de apenas 5%, sendo a zona do país que mais distante se encontra dos valores pré-pandemia.

Ainda sobre o tecido empresarial português, em 2022 foram encerradas 12 988 empresas e outras organizações, o que representa, para além de uma descida de 8,8% face ao ano anterior, o período com menos encerramentos de sempre. Quanto às insolvências, registaram-se 1626 novos processos, menos 17% face a 2021.

"Em conjunto com a queda dos encerramentos e insolvências, o resultado é um aumento significativo das empresas ativas em Portugal", comenta a mesma responsável, dando conta que, no final de 2022, existiam cerca de 547 mil empresas ativas no país, um valor 26% superior ao que existia há sete anos.