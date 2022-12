Português António Simões deixa presidência do Santander em Espanha

© Filipe Amorim / Global Imagens

António Simões deixou de ser o presidente executivo do banco Santander em Espanha cerca de ano e meio depois de ter assumido o cargo, de acordo com os jornais espanhóis Cinco Días e Expansión. O gestor português é substituído por Ángel Rivera, que toma posse a 1 de fevereiro de 2023.

Não obstante, António Simões, que entrou no Santander em 2020, continua a liderar o negócio do grupo Santander na Europa.

"O Santander Espanha deu um importante passo em frente na transformação com a liderança de António Simões e já é uma entidade mais centrada no cliente, mais digital e mais eficiente", elogiou a presidente do conselho de administração do grupo a nível mundial, Ana Botín.

Ángel Rivera era até aqui o número dois de Simões na liderança da operação espanhola, sendo, agora, apontado como um gestor próximo de Héctor Grisi, que a partir de 1 janeiro será o CEO do Santander a nível mundial no lugar de José António Alvarez. Até aqui, José António Alvarez era o CEO do grupo e Ana Botín, embora seja chairwoman da instituição mantinha funções executivas. A subida de Grisi é uma forma de Botín ceder poder de decisão na gestão do grupo.