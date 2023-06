Português da Sword Health entre os 50 melhores CEO de tecnológicas de saúde

Dinheiro Vivo 18 Junho, 2023 • 15:40 Partilhar este artigo Facebook

Virgílio Bento, fundador e CEO da Sword Health foi eleito um dos 50 melhores líderes na área da tecnologia de saúde nos Estados Unidos pelo prestigiado Healthcare Technology Report 2023, um relatório anual norte-americano que seleciona presidentes executivos que se distinguiram pela sua capacidade de liderança.

A Sword Health inovou, em 2015, quando foi criada, com uma solução digital que permite fazer fisioterapia acompanhada a partir de casa. Avaliada atualmente em dois mil milhões de euros, em 2021, depois de fechar uma ronda de investimento de cerca de 172 milhões de euros, atingiria a barreira dos mil milhões de dólares, tornando-se no que no jargão do mundo do empreendedorismo se chama um "unicórnio".

O Healthcare Technology Report 2023 justifica a distinção do empresário português dizendo que "tem devotado a sua carreira a mudanças positivas nos cuidados de saúde, usando a tecnologia para melhorar a experiência do paciente, os resultados e o valor". E explica que a ideia surgiu depois de o "seu irmão ter sofrido um acidente e ter-se visto impossibilitado de beneficiar da fisioterapia intensiva de que necessitava para recuperar".

O relatório sublinha que desde que entrou no mercado dos Estados Unidos, em 2020, "a empresa tornou-se líder em endereçar o principal custo de saúde das empresas: dores nas articulações, costas e musculares". E lembra que Virgílio Bento, doutorado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de Aveiro, tem 16 patentes e é autor de mais de 40 papers de investigação, com o seu trabalho a ser publicado nas mais prestigiadas publicações científicas do mundo.

A empresa, com sede tecnológica no Porto, está presente nos grandes mercados mundiais, o europeu, norte-americano, canadiano e australiano, e trabalha em parceria com seguradoras e sistemas de saúde.

Um caso de estudo da Harvard Business School, a empresa portuguesa também tem escritório em Lisboa e está a crescer. Este ano pretende contratar mais 300 trabalhadores, 150 só em Portugal.