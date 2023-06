Português eleito presidente da Metal Packaging Europe

Paulo Sousa, CEO da Colep Packaging © DR

A Metal Packaging Europe tem um novo presidente. O português Paulo Sousa, CEO da Colep Packaging foi eleito na assembleia geral anual da Metal Packaging Europe (MPE) que se realizou na semana passada no Porto.

O novo presidente da MPE - que assume o cargo até 2025 - apela à importância de "reunir o setor em torno da promoção das vantagens do metal, garantindo o potencial de crescimento da indústria".

No decorrer da assembleia geral, que decorreu nos dias 8 e 9, foram analisados questões como a Circularidade, a realidade portuguesa quanto à reciclagem de resíduos de embalagens e os desafios colocados ao setor do retalho pelas novas tendências de consumo, ao mesmo tempo que se realizaram reuniões dos grupos de trabalho para as áreas de bebidas, setor alimentar, ambiente, assuntos europeus e compliance, entre outras.

Para Paulo Sousa, "este evento anual reveste-se de uma grande importância, uma vez que debate e delibera sobre assuntos primordiais para esta indústria, tendo sempre como preocupação falar a uma só voz".

Como explicam a Colep Packaging e a MPE, em comunicado, a indústria das embalagens metálicas rígidas de consumo abrange mais de 760 empresas, que empregam mais de 177 mil pessoas, na Europa. Em conjunto, produzem cerca de 98 mil milhões de unidades por ano para os mercados das bebidas, alimentação, saúde e beleza, doméstico e industrial.

E estando num processo contínuo de redução da pegada carbónica, esta industria conseguiu reduzir as suas emissões em 50% entre 2006 e 2018.