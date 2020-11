Português Monverde Wine Experience Hotel vence prémio nos Best of Wine Tourism

O Monverde Wine Experience Hotel está localizado em Amarante. © Foto: Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 10 Novembro, 2020 • 17:27

O hotel português Monverde Wine Experience, localizado na região de Amarante, foi distinguido pela Great Wine Capitals Global Network como vencedor mundial na categoria "alojamento" dos prémios Best Of Wine Tourism, que têm como missão premiar a inovação na área do enoturismo nas dez maiores regiões vinícolas do mundo, de acordo com o comunicado.

"Com base em critérios como a qualidade dos serviços e instalações, a inovação e a originalidade da oferta, o impacto no desenvolvimento do enoturismo e da Região dos Vinhos Verdes, o Monverde Wine Experience Hotel é o vencedor da votação do júri internacional constituído por representantes de todas as regiões ou cidades-membro da Great Wine Capitals Global Network - Adelaide (Austrália); Bilbau-Rioja (Espanha); Bordéus (França); Cidade do Cabo e Cabo Winelands (África do Sul); Lausanne (Suíça); Mainz-Rheinhessen (Alemanha); Mendoza (Argentina); Porto (Portugal); São Francisco-Napa Valley (EUA); Valparaíso-Casablanca Valley (Chile) e Verona (Itália)".

Miguel Ribeiro, diretor do Monverde Wine Experience Hotel, em comunicado, sublinha que "num ano fortemente marcado pela exigência da excelência e da inovação, esta distinção reveste-se de uma importância ainda maior, uma vez que nos motiva a continuar a apostar em novas ofertas, melhores experiências e objetivos mais ambiciosos para que o Monverde Wine Experience Hotel se mantenha no topo das referências internacionais em enoturismo", refere

O Monverde Wine Experience Hotel conta com 30 hectares de vinha, 46 unidades de alojamento "de design contemporâneo, que privilegia o conforto num ambiente de tranquilidade e de contacto direto com a natureza envolvente, em perfeita simbiose com as experiências vínicas exclusivas".