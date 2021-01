Portuguesa Aquapor comprada pelos franceses da Saur

Mudança no negócio do fornecimento de águas: a portuguesa Aquapor, do grupo DST, foi comprada pelos franceses da Saur, segundo comunicado divulgado esta segunda-feira. O montante do negócio não foi relevado mas ficará concluído nas próximas semanas, após a validação dos reguladores.

A operação ganha relevância porque a Aquapor chegou a receber, no final de dezembro, uma proposta de compra da FCC Aqualia, empresa espanhola que gere as águas dos concelhos de Abrantes, Elvas, Campo Maior, Fundão e Cartaxo.

A compra da Aquapor marca a entrada em Portugal da Saur, detida pelo fundo de investimento sueco EQT. Em comunicado, a empresa francesa fala no acrescento de "120 milhões de euros em receitas, com 1300 funcionários a servirem 1,3 milhões de clientes". Na Península, Ibérica, a empresa passará a ter cerca de 250 milhões de euros de receitas por ano, através da combinação das operações das espanholas Gestagua e Emalsa.

A nível mundial, a Saur detém concessões de águas na Arábia Saudita, Chipre, Colômbia, Escócia, Itália, Países Baixos e Polónia.

A empresa francesa destaca o mercado português como "maduro e estável, proporcionando condições atrativas para o investimento privado. As concessões de água beneficiam de estruturas de contrato protetoras e positivas relativamente às tendências de escassez de água no longo prazo. A necessidade de investimento em infraestruturas e as restrições de verbas públicas vão gerar cada vez mais oportunidades para os operadores privados", acrescenta a Saur.

Fundada em 1997 dentro do grupo Águas de Portugal, a Aquapor é responsável por 14 concessões de águas em 26 municípios portugueses, com destaque para Cascais e Gondomar. A empresa detém ainda 30% da companhia que fornece água em pólos industriais da cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, e ainda fornece serviços em Moçambique eCabo.

Este negócio apenas foi possível porque o controlo da Aquapor, a cargo da sociedade Criar Vantagens, passou totalmente para o grupo português DST, noticiou na passada sexta-feira o Jornal Económico. A Aquapor foi avaliada em 200 milhões de euros. Anteriormente, a Aquapor tinha também como acionistas a ABB - Alexandre Barbosa Borges e a Notablebalcony, cada uma com 33,33% do capital.

(Notícia atualizada pela última vez às 9h07 com mais informação)