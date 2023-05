Portuguesa Benamôr cresce e abre loja própria em Milão

Pierre Stark, presidente executivo da Benamôr © DR

Reza a história que a Benamôr foi fundada em 1925 por um misterioso boticário, que no seu laboratório do Campo Grande, em Lisboa, criava pomadas artesanais, tendo como base ingredientes naturais cultivados em Portugal.

O sucesso dos produtos feitos com limão, rosa, aloé vera ou óleo de amêndoa foi grande e a quase centenária Benamôr orgulha-se de ainda ser uma das marcas de beleza preferida em Portugal.

Assim, com presença em mais de 30 países, a Benamôr chega agora a Milão, a uma das mais movimentadas ruas da cidade italiana. Um feito que, segundo o CEO da empresa, representa uma etapa importante no desenvolvimento internacional da Benamôr.

Isto porque, como detalha Pierre Stark, "apresentarmo-nos em loja própria, é de extrema importância para a expressão da nossa marca", uma vez que este é o primeiro estabelecimento fora de Portugal a ostentar o logótipo da companhia.

O novo espaço - uma parceria com o distribuidor da empresa em Itália, e que operacionaliza o projeto em conjunto com a Benamôr - nasce como uma pop up store, que não tem prazo definido para permanecer aberta.

Além das lojas em Portugal e Itália, a marca está presente em quase toda a Europa, no continente asiático, na China e na Coreia do Sul, e nos Estados Unidos - mercados onde os produtos têm uma enorme aceitação, segundo Pierre Stark.

Ao todo, a empresa tem uma gama de 120 produtos no seu portefólio. Em março, lançou o primeiro "sérum facial" e prevê apresentar ao mercado, no verão, uma "bruma de rosto", em parceria com as Termas de S. Pedro do Sul.

"Este lançamento é, na verdade, o renascer de uma história adorável que Benamôr e as Termas de S. Pedro do Sul têm em comum, já que a Rainha D. Amélia tanto era adepta incondicional dos produtos Benamôr como utilizadora assídua das Termas", conta o responsável, explicando que o produto mais vendido é o Creme de Rosto Milagroso, criado em 1925 e que, desde o seu lançamento, já vendeu mais de 10 milhões de unidades.

O sucesso da marca explica-se em números. No ano passado, a Benamôr cresceu mais de 30%, "encontrando-se muito acima do mercado, graças à sua expansão nacional e internacional", justificou Pierre Stark.

As vendas no online representam 7% do negócio - com igual peso em Portugal e no estrangeiro - sendo que as exportações têm um peso de 30% no total do comércio desta empresa portuguesa.

As 90 pessoas que a marca emprega dividem-se entre a fábrica, as equipas das lojas e de desenvolvimento, e garantem que a sustentabilidade é um dos pilares da Benamôr. "Desde a fundação da marca que utilizamos bisnagas e latas de alumínio, que é provavelmente o material mais sustentável da indústria cosmética - é reciclável, não tem limitações, não perde qualidade e permite uma poupança de energia de 92% a partir da segunda produção", detalha Pierre Stark. Além disso, a marca mantém, desde 1926, o mesmo fornecedor português, o que garante qualidade e proximidade.

E, em 2019, foi a primeira marca de cosmética em Portugal a introduzir o refill (reutilização de embalagens) nas suas lojas. "Este é um serviço de qualidade única de que não prescindimos", declara Pierre Stark.