Portuguesa Blip contrata 70 pessoas para o Porto

A empresa portuguesa Blip está a contratar 70 pessoas para o escritório no Porto. A tecnológica que se dedica ao desenvolvimento de software de apostas desportivas para web e mobile lançou mesmo uma nova página na internet só para promover as cerca de 70 vagas que estão disponíveis.

Procuram-se perfis para “quadros médios e sénior”, segundo o responsável de marca da tecnológica, Ricardo Valente, citado no comunicado divulgado esta quarta-feira.

As vagas disponíveis no site da Blip destinam-se sobretudo a engenheiros de software, gestores e também especialistas em design de interface de utilizador (conhecido como UI). A tecnológica portuguesa também procura especialistas em javascript, cloud, node.js e react.

O anúncio destas vagas surge pouco mais de dois meses depois de mudanças na Flutter Entertainment, para o qual trabalha a Blip desde 2012. A Flutter (dona da Paddy Power Betfair) fundiu-se com o grupo The Stars (dono do portal PokerStars).

Nascida de 2009 no Porto, a tecnológica portuguesa conta atualmente com cerca de 300 trabalhadores.