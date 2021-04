Portuguesa Boost It quer atingir 10 milhões de faturação. Tem 150 vagas e está a contratar

A tecnológica portuguesa Boost It estima fechar 2021 com 10 milhões de euros de faturação, uma subida face aos 7,6 milhões do ano anterior. A companhia, atualmente com 145 colabores, está a recrutar, tendo neste momento 150 vagas.

"As vagas em aberto são principalmente para Lead Software Engineer, Senior Software Engineer, Data Engineer, Data Science e IT Recruiter", diz Nuno Melo, partner da Boost It, ao Dinheiro Vivo.

Os interessados podem candidatar-se na área de carreiras do site da companhia.

A empresa acaba de contratar um Happiness and Retention Manager, Filipa Lopes, profissional com background em psicologia. "O cenário atual é muito complexo, porque literalmente entrámos com o trabalho para dentro das nossas casas e das nossas vidas e o grande ponto de honra da Boost It tem sido a personalização. Não podemos ter a mesma abordagem com uma pessoa que vive sozinha que temos com outra que tem uma família e filhos pequenos. O ponto mais importante é conhecer os nossos colaboradores e as suas necessidades", comenta Filipa Lopes, citada em nota de imprensa.

"Tivemos também a preocupação de manter uma cultura de proximidade. Por isso, fazemos regularmente calls com toda a equipa, temos eventos de team building e estamos sempre a medir o seu grau de satisfação. Queremos que a Boost IT seja uma verdadeira grande família empresarial", refere o CEO, Bruno Ribeiro."A pandemia acelerou o processo de termos uma pessoa só dedicada a garantir que os nossos colaboradores estão bem, estão felizes e têm o que precisam do ponto de vista emocional", sustenta.

Com cerca de 82% da faturação veio de mercados internacionais, com especial destaque para a Europa Central e do Norte, a Boost It depois de fechar o ano passado com 7,6 milhões tem como objetivo para 2021 chegar aos 10 milhões de euros, "previsão que deverá ser revista em alta tendo em conta os resultados animadores do primeiro trimestre."

"O grande desafio que definimos para 2021 em termos de internacionalização é a abertura de um escritório fora da Europa", revela Bruno Ribeiro.

A companhia contratou ainda Fábio Rosa como business unit director, um profissional com 10 anos de experiência, com o objetivo de criar e fortalecer uma unidade de negócio principalmente virada para o mercado nacional.

"O mercado nacional atravessa grandes desafios na captação e retenção de talento altamente qualificado e, por esse motivo, pretendo apoiar os nossos clientes em Portugal de forma muito próxima e intensa", salienta o business unit director.