Portuguesa Brasmar compra maioria do capital da francesa Sedisal

Sérgio Silva, CEO da Vigent Group, com sede na Maganha, Trofa. O Vigente Group é constituído pela Brasmar, empresa de processamento e comercialização de pescado e marisco congelado, e Metalcon, empresa de engenharia e proteção de aço. © Igor Martins / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Janeiro, 2022 • 10:10

O grupo nacional Brasmar, do setor alimentar de produtos do mar, comprou a maioria da francesa Sedisal, empresa especializada na distribuição de produtos do mar refrigerados, segundo um comunicado.

Na informação divulgada, que não incluiu o valor da operação, a Brasmar informou que a Sedisal tem um volume de negócios de cerca de 13 milhões de euros, sendo que a distribuição de polvo e bacalhau refrigerado são as grandes áreas de que domina, "dispondo de forte presença nos mercados francófonos".

"Ao longo dos últimos anos, a Sedisal tornou-se um parceiro de referência na distribuição moderna em França, desenvolvendo uma gama de produtos de elevada qualidade e reconhecimento", de acordo com a mesma nota, que acrescenta que "em 2015, lançou uma gama de produtos de cefalópodes prontos a consumir - em parceria com a Foncasal, empresa que viria igualmente a integrar o Grupo Brasmar, em 2019".

De acordo com a empresa, "a aquisição da maioria do capital da empresa francesa (assegurando um "call option" [opção de compra] sobre os restantes 49%), fundada em 1999 e localizada em Saint-Jean-de-Luz, permitirá à Brasmar a consolidação das operações no mercado francófono, potenciando as vendas tanto no negócio de produtos refrigerados, como nos produtos congelados".

A Brasmar é uma empresa participada do Vigent Group e do private equity MCH, tendo "vindo a intensificar o seu processo de internacionalização, através de um conjunto de aquisições e da abertura de filiais", referem.

"Estamos sempre atentos a potenciais oportunidades de negócio que nos permitam incrementar a nossa quota de mercado, oferta de produtos e fluidez da cadeia logística. Esta aquisição responde aos nossos objetivos de crescimento neste mercado e reforça a dinâmica internacionalizadora que temos vindo a implementar nos últimos anos", explicou o presidente executivo do Vigent Group, Sérgio Silva, citado na mesma nota.

O grupo português está "em mais de 40 países", conta "com um universo de colaboradores que supera os 850 e obteve uma faturação consolidada, em 2021, de cerca de 240 milhões de euros", revelou, no comunicado.