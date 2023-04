Portuguesa Carmo Wood aposta em Espanha onde constrói três novas obras

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Abril, 2023 • 12:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa Carmo Wood, especializada no segmento de madeiras tratadas, anunciou que está a construir três novas obras no município de Huelva.

A Carmo Wood tem levado o seu conhecimento para o território espanhol onde está a desenvolver quatro pontes no Parque Natural "Estuário Rio Odiel", um passadiço de acesso à praia de Almadraba, em Nueva Umbria, e ainda uma escadaria de acesso com mais de 15 metros de altura na conexão Fuente Vieja, explica a empresa portuguesa em comunicado.

Todas estas obras situam-se no município de Huelva e têm data de conclusão prevista para abril deste ano.

"Temos vindo a apostar, gradualmente, no mercado espanhol que se tem verificado um mercado bastante interessante no que respeita a construção em madeira, que continua a crescer de dia para dia. O know-how adquirido pela Carmo Wood ao longo dos últimos anos, e a reputação da marca a nível europeu levou a que empresas relevantes do setor nos subcontratassem para executar estas obras", refere Jorge Milne e Carmo, CEO da empresa, citado no comunicado.