Casafari lança plataforma para disponibilizar alojamento a refugiados da Ucrânia

Mais de dois milhões de ucranianos fugiram do país desde 24 de fevereiro, após a ofensiva russa © AFP

A Casafari, rede imobiliária transfronteiriça fundada em 2018, criou uma plataforma digital habitacional para refugiados da Ucrânia que vai disponibilizar mais de 1500 alojamentos em Portugal, anunciou esta quinta-feira a empresa. O programa sem fins lucrativos irá permitir aos refugiados ucranianos procurarem abrigo de curta duração e habitação de média e longa duração em Portugal - estando previsto o seu alargamento a outras zonas da Europa nos próximos dias.

Com o suporte da Casafari, uma rede de voluntários (maioritariamente constituída por agentes imobiliários) conectam-se "em larga escala para ajudar os países europeus a preparem-se para a previsão de dez milhões de refugiados", explica a rede imobiliária portuguesa. Ainda antes do lançamento do portal para além do território nacional, o banco de dados de anfitriões - do qual podem fazer parte agentes e investidores imobiliários e particulares - conta já com mais de cinco mil opções de alojamento em diferentes países.

Os refugiados que fogem da guerra na Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro após invasão russa, podem consultar as opções de alojamento na plataforma e solicitar habitação, sendo esta "continuamente validada pela rede de voluntários", observa a Casafari, em comunicado.

A empresa afirma esperar triplicar o número de ofertas nos próximos dias, através da participação voluntária e solidária de mais imobiliárias europeias, investidores e particulares, "integrando num único local habitações que possam responder às necessidades de famílias, que se encontrem em trânsito na Europa", conclui.

Quase metade dos funcionários da Casafari são ucranianos

Dos 250 colaboradores da rede imobiliária portuguesa, 105 vivem e trabalham na Ucrânia. Este projeto foi o resultado de uma "experiência em primeira mão da tragédia" que está a acontecer no país desde a ofensiva da Rússia a 24 de fevereiro, observa a Casafari. "Apoiar os nossos funcionários e suas famílias na Ucrânia tem sido a nossa prioridade para garantir que todos permaneçam seguros, até que recuperem a paz de espírito que tinham nas suas vidas", refere Mila Suharev, cofundadora da empresa.

Para além de ter enviado mais de duas toneladas de bens essenciais, como material médico, alimentação e agasalhos, a empresa tem trabalhado no sentido de realojar colaboradores e suas famílias em Portugal, estimando trazer cerca de 500 pessoas para Portugal.

"Embora tivéssemos um plano de contingência em caso da escalada do conflito, não prevíamos esta velocidade e escala. Tivemos que nos adaptar rapidamente, transformar o nosso escritório num centro de operações que garante a segurança da nossa equipa, ao mesmo tempo que envia suporte a todas as pessoas na Ucrânia, e desenvolve projetos tecnológicos que podem ajudar a Europa a acolher dez milhões de refugiados", conclui a responsável da Casafari.