Portuguesa Covet investe na expansão para os Estados Unidos

O grupo fechou parcerias para estabelecer espaços exclusivos em lojas de cinco cidades norte-americanas, Las Vegas (Nevada), Chicago (Illinois), Denver (Colorado), Scottsdale (Arizona) e Montclair (Nova Jersey), e pretende abrir mais cinco em 2021, disse à Lusa o responsável das marcas nos Estados Unidos, Pedro Gouveia.

"É um passo mais firme no processo de internacionalização", afirmou. "Agora, os nossos clientes têm um sítio onde se podem dirigir e ter conteúdo, pessoas que representam a marca e acesso a toda a experiência".

O investimento nestas cinco lojas, onde as marcas têm espaços próprios e pessoas dedicadas, deverá gerar um volume de negócios em torno de meio milhão de dólares em 2021, antecipou o responsável.

"Tivemos parceiros muito corajosos, que nesta altura em que o retalho não está fácil para ninguém deram este passo connosco", disse, mencionando a CAI Designs, Élan Collections e Modclair.

"Fazer um investimento em lojas físicas numa altura em que elas estão em confinamento e a cortar investimento foi um obstáculo difícil de ultrapassar e hoje estão em pleno funcionamento".

A operação de entrada direta no mercado norte-americano acontece depois de anos a trabalhar de forma indireta, com representações, consignações e disponibilização das peças de design nas galerias online 1stDibs, Lightology e Lumens.

"Este investimento, seja nas lojas, seja nos escritórios NYC e LA, representa o passo fundamental na internacionalização da marca nos EUA", disse Pedro Gouveia, "agora de forma direta, passando a interagir com o mercado a partir do próprio país, movendo as nossas operações de forma definitiva para o território".

Algumas negociações para as próximas aberturas já estão em fase final e poderão ter abertura em janeiro de 2021.

"O nosso objetivo é meter o design português no mundo e espalhar aquilo que são as nossas qualidades e a nossa pegada", descreveu Pedro Gouveia.

Todas as peças, de decoração e iluminação, são produzidas em Portugal com técnicas artesãs portuguesas, algo que é muito atrativo para os clientes norte-americanos.

"Temos produção própria e a possibilidade de customização de qualquer peça, conseguimos tornar o sonho do cliente verdade, sempre adaptado ao nosso estilo mid-century e sempre respeitando os nossos códigos e linguagens", descreveu Pedro Gouveia.

Sendo peças de luxo, com um nível de preços que não é habitual no panorama português, os Estados Unidos representam o mercado mais valioso para as marcas.

"Grande parte do nosso crescimento futuro está nessa possibilidade de o cliente ter uma peça que pode ser única no mundo".

Pedro Gouveia explicou que os clientes se dividem em residencial (60%) e hotelaria e projetos imobiliários (40%), com as cadeias Marriott e Hilton entre os clientes comerciais.

Para 2021, o plano é abrir lojas em Los Angeles (Califórnia), Houston (Texas), Atlanta (Geórgia) e Filadélfia (Pensilvânia), estando ainda uma quinta localização por decidir. A marca mantém também uma "showhouse" em Nova Iorque.

"Nesta fase, para crescer, tem de ser internacionalizando numa perspetiva de estar mais próximo do cliente", disse o responsável. "É importantíssimo ter alguém com a cultura do local. Foi por isso que optámos por fazer isto com parceiros estratégicos locais, e foi um imenso trabalho de pesquisa até encontrarmos as pessoas certas".

Pedro Gouveia destacou também a importância das comunidades luso-americanas, que são veículos de promoção da marca Portugal e procuram apoiar marcas portuguesas nos Estados Unidos.

"Acredito muito que esta operação é uma questão de 'awareness', de posicionamento da marca", considerou.

A DelightFULL desenha candeeiros de luxo e peças de iluminação em estilo mid-century. A Essential Home oferece peças de mobiliário com referências históricas e cinematográficas do período 1930-1960.