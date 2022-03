Portuguesa Decode triplica faturação em 2021 e vai continuar a crescer este ano

João Reis Fernandes, Diretor Executivo da Decode © Direitos Reservados

A tecnológica portuguesa Decode faturou 1,9 milhões de euros em 2021, triplicando o valor registado no ano anterior (580 mil euros), anunciou esta quarta-feira. Com o aumento da faturação e do número de colaboradores, que se fixa já nos 70, a empresa espera alcançar este ano os três milhões de euros e chegar aos 90 colaboradores.

Segundo a empresa, o desenvolvimento de soluções e a formação de novos talentos, no âmbito da área de Solutions, foram os motores do crescimento verificado no ano passado - e, por este motivo, continuarão a ser uma tendência para em 2022.

"A Decode conseguiu prosperar num dos anos mais complicados para a economia global e inverter aquela que era a tendência do mercado de trabalho", afirma em comunicado João Reis Fernandes, diretor executivo da Decode, acrescentando que "as empresas e organizações estão conscientes da importância da transformação digital nos seus serviços para garantir a sua competitividade e, como tal, trabalhamos para garantir que consigam responder a esses desafios".

Prova do seu trabalho é o facto de a empresa de Inovação e Tecnologia ter voltado a marcar presença no Top10 do Índice de Excelência - que avalia a satisfação interna nas empresas e tem como principal objetivo analisar as práticas de Recursos Humanos em vigor -, conquistando a nona posição. "A presença nesta lista representa a aposta que tem sido feito na cultura de organização da empresa [a nível de] práticas de integração e liderança, clima de trabalho e a gestão de pessoas.", explica a Decode.

Como já tinha sido noticiado, a Decode tem vindo a implementar uma estratégia de "work-life integration" entre os colaboradores, com o objetivo de promover o bem-estar e a felicidade associados ao trabalho. Parte desta estratégia de descentralizar o trabalho é a possibilidade dos trabalhadores escolherem onde e quando querem trabalhar (mediante as necessidades dos clientes).

Apostas para 2022

No sentido da cultura organizacional, João Reis Fernandes afirma que a empresa está e continuará "constantemente a trabalhar em medidas que promovam a satisfação dos colaboradores, promovendo uma atmosfera de trabalho que sirva como referência e seja reconhecida como tal".

No que se refere ao negócio, em março, a unidade de Solutions irá disponibilizar o seu primeiro projeto fechado para uma empresa na área da saúde e nutrição, e, no primeiro semestre, chegará ao mercado o seu primeiro produto: Up4Biz, uma plataforma para empresas que permite uma gestão 360º de colaboradores, clientes e oportunidades de negócio. "Health Paw, Foodwise, Decode ON Açúcar às Bolinhas, Decode Lifestyle serão outras realizações a apresentar até junho", revela a Decode, em comunicado.

Todos estes projetos "beneficiam da aposta que a Decode está a realizar em Webflow", explica, mencionando "uma plataforma SaaS low code, utilizada para o desenvolvimento e hosting de websites interativos, cujos recursos permitem aos designers da equipa de Digital Experiences desenhar, desenvolver e entregar projetos de forma completa, sem dependerem de outras equipas".