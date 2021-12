Portuguesa Fabamaq dá bónus de meio milhão aos funcionários e contrata 35 em 2022

Interior do escritório da Fabamaq. © DR

A tecnológica portuguesa para casinos Fabamaq atribuiu pela primeira vez um bónus aos seus trabalhadores. Os 217 funcionários da empresa tiveram direito a um 'jackpot' total de 500 mil euros, relativo ao desempenho ao longo de 2021. A companhia vai contratar 35 pessoas ao longo dos próximos 12 meses e já tem algumas vagas abertas, segundo o anúncio desta segunda-feira.

"Este ano, num contexto económico e operacional de retoma, a Fabamaq criou vários produtos novos para casinos a operar a partir de diferentes geografias, e iniciou projetos ambiciosos para o futuro da sua operação focada nos casinos físicos e também no digital", assinala a empresa na nota enviada à imprensa. A companhia aderiu ainda à plataforma Coverflex, para gestão dos benefícios além do salário.

Fundada em 2010 no Porto, a tecnológica já têm uma dúzia de posições disponíveis para a equipa, nas áreas de gestão de projetos, certificação, gestão de dados e desenvolvimento de software. As candidaturas podem ser feitas através desta página.

"É muito positivo fechar o ano desta forma, com mais um gesto de reconhecimento pelo trabalho realizado pelos nossos Gamers [designação dos trabalhadores da empresa]. Esperamos que a atribuição do bónus reforce o foco no trabalho orientado para o cumprimento de objetivos globais e dos roadmap [planos] traçados, e contribua positivamente para o excelente espírito de equipa vivido na empresa", destaca o responsável de operações, João Maia, citado em comunicado.