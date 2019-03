Portuguesa Ferbar tem novos mercados na mira: Singapura e Hong Kong

A Ferbar tem novos mercados de internacionalização na mira. Este ano a empresa portuguesa da área alimentar quer entrar em Singapura e Hong Kong. Em cinco anos, a companhia quer elevar de 18% para 30% o peso das exportações nas receitas.

“O volume de negócios foi de 25,4 milhões em 2017 e 26,1 milhões em 2018. O objetivo para 2019 é crescermos 15% nas vendas internacionais. A longo prazo, o objetivo é crescer até que pesem 30%, dentro dos próximos cinco anos”, adianta Márcio Barbosa, Chief Business Development Officer da Ferbar, ao Dinheiro Vivo.

Atualmente, a empresa já exporta para 21 países, tendo entrado na República Checa o ano passado. “Os mercados asiáticos e o Brasil são os nossos alvos principais como eixos de desenvolvimento. Temos previsto entrar em Singapura e Hong Kong ainda este ano”, adianta o responsável da Ferbar.

“Os principais mercados internacionais são Angola com um peso de 6.9%, França com 1.8% e Moçambique com 1.6%”, precisa Márcio Barbosa.

Neste momento, as vendas internacionais já representam cerca de 18% do total de faturação da Ferbar, com a gama de marmeladas, conservas de vegetais, frutos secos e frutos secos cobertos com chocolate e açúcar a serem os produtos exportados da companhia.