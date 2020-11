Portuguesa Fricon cria solução de refrigeração para e-commerce

Isabel Azevedo, CEO da Fricon, empresa especializada no fabrico de equipamentos de frio. © Ivo Pereira/Global Imagens

A Fricon, fabricante de Vila do Conde de equipamentos de conservação e refrigeração, criou uma solução dirigida ao e-commerce de produtos congelados, que visa garantir o estado de conservação dos alimentos ao longo de todo o processo de compra e entrega.

O equipamento tem capacidade para quase 300 litros e conserva os alimentos por mais de oito horas. A mobilidade é garantida através de uma estrutura com rodas e uma alça que permite um uso mais confortável.

"Somos os primeiros" a apresentar um equipamento concebido para o comércio eletrónico de produtos congelados, diz Ricardo Pereira, responsável de marketing da Fricon para os mercados EMEA.

"Implementamos soluções desenvolvidas internamente, adaptando-as para mobilidade de acordo com as necessidades do cliente e o nosso compromisso é ajudar no processo de preparação de pedidos online de alimentos refrigerados e congelados", adianta em comunicado.

Pizzas e outras refeições pré-cozinhadas, batatas para fritar, legumes e sobremesas, entre outros alimentos, podem assim atravessar todo o percurso entre a compra e a casa do consumidor "como se não tivesse saído do supermercado", frisa o responsável.

Os produtos recolhidos podem ir diretamente para os contentores de entrega ou para equipamentos de reserva, onde podem ficar até à preparação do pedido. Estes equipamentos de reserva ajudam a ter os produtos com maior circulação online no armazém, sem ter que ir à loja, e a manter os alimentos em perfeitas condições durante a preparação dos pedidos.

A Fricon, que responde por unidades fabris em Portugal (Vila do Conde) e Brasil, emprega mais de mil pessoas e responde por uma faturação global superior a 100 milhões de euros. A empresa opera nos segmentos doméstico, de bebidas e congelados, e é especializada na produção de equipamentos para o retalho alimentar.

Unilever, Jerónimo Martins, Sonae, Carrefour, Marks&Spencer, Wal-Mart, Intermarché, Danoneoperan, Coca-Cola, Nestlé, Unicer ou Heineken são alguns dos grupos que constam da sua carteira de clientes.