Portuguesa Frusoal vai exportar laranja biológica para Escandinávia

A Frusoal, organização de produtores líder na produção de citrinos em Portugal, quer exportar a laranja biológica Biogomo do Algarve para os países da Escandinávia já no próximo ano.

“A expetativa é destinar as 200 toneladas para a exportação, sobretudo para o Norte da Europa, nomeadamente, Suécia e Dinamarca”, adianta fonte oficial da Frusoal ao Dinheiro Vivo. As laranjas biológicas, comercializadas sob a marca BioGomo, deverão começar a chegar ao mercado entre janeiro e março.

A organização esteve presente na Nordic Organic Food, a maior feira de produtos biológicos da região, que decorreu entre 13 e 14 de novembro, em Malmö, na Suécia. Uma presença que se insere no âmbito da estratégia de internacionalização da Frusoal que pretende aumentar em mais de 40% o volume de exportação da laranja. Um crescimento que acompanha a subida prevista de produção global, dos atuais 35 milhões de toneladas para 50 milhões de toneladas, para os próximos quatro anos. As exportações representam agora 20% do total da produção.

“O mercado está desperto para novos fornecedores e recebemos muitos contactos de pessoas interessadas. A nossa vocação sempre foi o de fornecer fruta da forma tradicional e o nosso produto é uma novidade em termos de sabor, face à concorrência. Colhemos a laranja mais perto do seu ponto ideal de consumo e, por isso, é mais saborosa”, diz Pedro Madeira, sócio-gerente da Frusoal, citado em nota de imprensa.

O projeto de internacionalização é cofinanciado pelo Programa Operacional CRESC Algarve 2020, com o montante de investimento elegível global de 259.552,50 euros, dos quais 45% (116.798,63 euros) são provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).