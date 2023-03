Portuguesa Greenvolt entra na Grécia com painéis solares para autoconsumo

Vassilis Papadopoulos, diretor-geral do Globalsat-Teleunicom Group, João Manso Neto, CEO da Greenvolt, e Ricardo Mendes Ferreira, administrador da Greenvolt Next Holding © DR

A Greenvolt vai chegar à Grécia. Num comunicado enviado esta terça-feira às redações, a empresa presidida por João Manso Neto revela ter fechado um acordo com o Globalsat-Teleunicom Group para, através da recém-criada Greenvolt Next Greece, explorar o potencial da geração distribuída de energia renovável neste mercado.

A atividade da subsidiária grega assentará no desenvolvimento de projetos de geração de energia através de painéis solares fotovoltaicos para autoconsumo, mas também na criação e gestão de comunidades de energia e na gestão de uma rede de postos de carregamento para veículos elétricos.

De acordo com a energética, "as soluções de geração distribuída contribuirão para a descarbonização da economia grega, mas também reforçarão a competitividade das empresas gregas através da redução das suas faturas energéticas".

Parte do "plano de expansão e de reforço do seu posicionamento como um dos principais players no mercado europeu", a entrada na Grécia vem elevar para quatro o número de países em que a Greenvolt disponibiliza as suas soluções de geração distribuída de energia obtida a partir de fontes renováveis. Desta lista, constam Portugal, Espanha, Polónia e, agora, Grécia.

"A entrada no mercado grego é um passo fundamental para a afirmação do grupo na geração de energia de fontes renováveis e, sobretudo, através da geração distribuída, que será cada vez mais um fator crítico para a sustentabilidade e diversificação do mix de energia na Europa", comenta o CEO da empresa, cotada na bolsa portuguesa.

No âmbito do REPower EU - proposta europeia para acabar com a dependência de combustíveis fósseis russos antes de 2030 -, a Grécia "está a fazer uma forte aposta no desenvolvimento das energias renováveis, através de múltiplas tecnologias, tirando partido do elevado número de horas de irradiação solar do país", refere o comunicado.

Neste sentido, acrescenta a Greenvolt, o governo local conta ter uma capacidade instalada de produção de energia obtida a partir de fontes renováveis de 28 GW, sendo esta acompanhada da meta de alcançar os 7GW de capacidade de armazenamento.

Assim, e segundo as palavras de Rúben Carvalho, diretor-geral da Greenvolt Next Greece, a filial grega pretende "tirar partido das novas tecnologias, bem como as oportunidades decorrentes da transformação digital, alterando a forma como a energia é produzida, consumida e compartilhada no mercado grego".