Portuguesa HeartGenetics comprada por laboratório italiano

A empresa portuguesa de biotecnologia HeartGenetics foi comprada pelo grupo italiano ImpactLab. Fundada dentro do Instituto Superior Técnico em 2013, esta tecnológica especializada no desenvolvimento de software de bioinformática e testes genéticos personalizados vai crescer no mercado de serviços para empresas e ampliar o seu serviço online em Portugal, Espanha, Países Baixos e Brasil.

A operação foi comunicada esta terça-feira por um montante não revelado. Instalada no parque tecnológico de Cantanhede, a HeartGenetics tinha como principal acionista a sociedade de capital de risco portuguesa Armilar Venture Partners, que assim concretiza mais um exit.

Apesar da aquisição, a HeartGenetics vai continuar como marca própria e vai ajudar o grupo ImpactLab a passar a fornecer também testes cardiovasculares e de bem estar. Ana Teresa Freitas, líder e co-fundadora da empresa portuguesa, vai manter as funções mesmo depois da aquisição.

"A HeartGenetics provou ter as competências necessárias para desenvolver novos testes genéticos e sistemas para todo o processo de investigação e desenvolvimento nesta área. Estas aptidões são fundamentais para o desenvolvimento de testes genéticos acessíveis e para medicina preventiva", assinala Vittorio Grazioli, líder do grupo italiano, citado em comunicado.

Ana Teresa Freitas destaca a "oportunidade única" que esta compra gera para "desenvolver a nossa visão e competências técnicas".