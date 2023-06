Portuguesa Ifthenpay lança terminais de pagamentos automáticos

© Freepik

A Ifthenpay, empresa nacional focada em pagamentos digitais para empresas, anunciou esta quarta-feira que vai passar a disponibilizar terminais de pagamentos automáticos (TPAs) na sua oferta de serviços para pagamentos presenciais.

"Nos 18 anos de atividade que assinalamos este ano, ajudámos milhares de comerciantes no seu processo de transição digital, nomeadamente com os pagamentos digitais nas suas lojas online. Agora, a seu pedido, disponibilizamos uma solução 360 graus, que integra todos os pagamentos - digitais e presenciais", destaca Nuno Breda, CEO e cofundador da fintech, citado em comunicado.

Os TPAs têm MBWay integrado, aceitam pagamentos de cartões de débito e crédito, Visa e Mastercard, nacionais e estrangeiros, e estão disponíveis em duas modalidades: a Smart, com ecrã tátil, ou a Classic, com teclas. Segundo a empresa, a solução agora lançada possibilita ainda uma gestão integrada de todos os métodos de pagamentos digitais da tecnológica numa única plataforma.

"As taxas reduzidas dos TPAs da Ifthenpay, com manutenção, app móvel e backoffice incluídos, posicionam a empresa na linha da frente dos pagamentos digitais, quer na vertente do comércio online, quer também do comércio tradicional", pode ler-se.

Os equipamentos destinam-se a qualquer estabelecimento comercial, dispondo de Wi-Fi, cartão de dados, contactless e impressora integrada.

"Tal como havíamos prometido no início do ano, o lançamento dos TPAs ocorre no âmbito da nossa estratégia de disponibilização de mais e novos serviços inovadores que ajudem a capacitar os lojistas e comerciantes para enfrentarem com sucesso os desafios de um mundo cada vez mais digital. Desta forma, consolidamos também o nosso desígnio de sermos o parceiro de eleição dos comerciantes e lojistas portugueses com soluções simples, rápidas, seguras, acessíveis e à medida das suas necessidades", conclui Filipe Moura, também CEO e fundador da fintech.