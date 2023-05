Portuguesa Ifthenpay movimenta mais de 295 milhões de euros até março

Filipe Moura, co-CEO e cofundador da Ifthenpay © DR

A portuguesa Ifthenpay, especializada em pagamentos digitais para empresas, anunciou esta segunda-feira que movimentou mais de 295 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, o que representa um crescimento de 28% face ao volume de pagamentos processado no período homólogo.

A empresa de Aveiro revela ter registado, durante o primeiro trimestre de 2023, um aumento "acentuado" das vendas para o estrangeiro, nomeadamente para mercados como Espanha, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Canadá, Alemanha, Itália, Suíça e Brasil, justificando-se esta tendência com o reforço do apoio prestado pela fintech "às estratégias de exportação dos clientes".

"Contrariando os indicadores conjunturais que apontavam para um abrandamento do consumo no primeiro trimestre deste ano, a Ifthenpay apresentou resultados extremamente positivos e reveladores precisamente do contrário. Chegaram, inclusivamente, a ser batidos recordes de montantes processados diariamente, demonstrando que o comércio eletrónico continua de boa saúde e com uma tendência de crescimento consistente com a sua evolução nos últimos anos", comenta Nuno Brada, co-CEO e fundador da fintech, citado em comunicado.

Segundo o mesmo responsável, os objetivos até ao final do ano passam por continuar a crescer em volume de pagamentos movimentados, bem como em número de entidades aderentes. Por outro lado, o foco mantém-se também "no lançamento e na disponibilização de mais e novos serviços inovadores, muito em breve, e que irão contribuir para ajudar os comerciantes portugueses a internacionalizarem e impulsionarem mais os seus negócios", revela Filipe Moura, também co-CEO e fundador da Ifthenpay.