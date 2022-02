Portuguesa INOVA+ apoia setor da música em 2,2 milhões de euros

A consultora portuguesa INOVA+ e o European Music Council (EMC) lançaram um fundo de 2,2 milhões de euros para apoiar a recuperação do setor da música © Pixabay

A consultora portuguesa INOVA+ e o European Music Council (EMC), uniram-se para lançar e operacionalizar um fundo de 2,2 milhões de euros para apoiar o setor da música. Esta iniciativa surge no âmbito do projeto MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe), financiado pela União Europeia, que visa fornecer instrumentos personalizados para o setor e contribuir para uma recuperação verde, digital, justa e resiliente do ecossistema musical.

Tendo sido a Cultura um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19, que veio acentuar os desafios enfrentados anteriormente, tornou-se urgente investir, não só, na "recuperação inovadora para o ecossistema musical europeu", como também apoiar "a transformação do setor para um novo paradigma", frisa a responsável pelo programa, Sara Brandão, em comunicado.

De acordo com a INOVA+, dispondo de um orçamento global de 2,2 milhões de euros, o programa poderá apoiar até 90% do investimento previsto nos projetos selecionados, "tendo como limites 15.000 euros (micro budget), 30.000 euros (small budget) e 55.000 euros (medium budget)", explica.

As candidaturas encontram-se abertas até ao dia 28 de março e qualquer cidadão ou instituição que esteja estabelecida na União Europeia (ou em países não pertencentes à União Europeia que participem do Programa Europa Criativa), podem apresentar projetos de financiamento - sendo que estão elegíveis para se candidatarem todos aqueles que fazem parte do ecossistema do setor musical.