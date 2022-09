Portuguesa Laurel integra Aliança Europeia para mostrar "saber fazer português"

O convite surge numa altura em que a Laurel reforça a presença multissetorial, desde a hotelaria, ourivesaria, moda, mobiliário, vinhos © Pixabay

A Associação Portuguesa das "Marcas de Excelência" - Laurel - passa a integrar a European Cultural and Creatives Alliance (ECCIA), que é a Aliança Industrial Cultural e Criativa da Europa, para dar "valor e qualidade da marca Portugal a nível internacional" e para mostrar "a história e o simbolismo do legado do saber fazer português", explica a associação em comunicado enviado às redações.

O convite surge numa altura em que a Laurel reforça a presença multissetorial, desde a hotelaria, ourivesaria, moda, mobiliário, vinhos, tendo também parcerias com universidades como a Nova SBE, o ISEG e a Universidade Católica Portuguesa.

"A European Cultural and Creatives Alliance (ECCIA) passa agora a ser composta por sete organizações industriais, culturais e criativas da Europa como o Comité Colbert da França, o Walpole (Reino Unido), o Círculo Fortuny espanhol, a Meisterkreis alemã, a Altagamma de Itália e a sueca Gustaf III Komitté", representando mais de 600 marcas e entidades culturais, lê-se na mesma nota.

Segundo a administradora executiva da Sogrape, Raquel Seabra, "esta parceria vem permitir à Laurel e aos associados consolidar o valor e a qualidade da marca Portugal a nível internacional. Para a Sogrape, este é um importante passo no sentido de dar a conhecer ao mundo o que de melhor fazemos no país".

Para o secretário-geral da Laurel, Francisco Carvalheira, "a adesão à ECCIA é um importante reconhecimento da excelência do património imaterial português, do legado dos artesãos e representará uma relevante montra internacional da nossa cultura e do saber fazer português".

O responsável acrescenta que o objetivo é "reforçar cada vez mais o posicionamento nacional e internacional dos associados".