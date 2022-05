Portuguesa Networkme cria o maior hub de estágios de verão do país

Os dois fundadores da Networkme, Felipe Vieira (à esq.), CEO, e Marcelo Manteigas, CTO © DR

A Networkme, startup portuguesa que possui uma plataforma que ajuda jovens a descobrirem qual carreira seguir e as empresas a recrutar talento jovem, anunciou a criação do maior hub de estágios de verão em Portugal, com mais de duas dezenas de ofertas.

Através da parceria com mais de 50 empresas, a Networkme quer dar aos estudantes a oportunidade de experienciarem o mercado de trabalho, mediante as suas áreas de formação. NOS, Calzedonia e Sonae são alguns dos nomes avançados para a maior lista de ofertas de estágios de verão do país.

"A maior dificuldade que os jovens enfrentam, de acordo com o feedback dos nossos utilizadores, não está relacionada com a falta de conhecimento, mas com a falta de experiência", refere, citado em comunicado, Felipe Vieira, CEO da startup. Para o responsável, os estágios de verão não só permitem aos alunos experimentarem a carreira que sonham seguir, como também os prepara melhor para o mercado laboral, graças à abordagem prática.

O objetivo, segundo a empresa, é que, supervisionados por um orientador, os jovens "possam colmatar os conhecimentos teóricos adquiridos durante o período de estudos, bem como desenvolver competências socioprofissionais que facilitam o desempenho e a inserção na vida profissional".

Desde 2021 que a Networkme, incubada na Demium Startups e acelerada pelo programa Microsoft for Startups, tem ajudado estudantes e recém-formados a decidir o seu percurso profissional, com recurso a diversas atividades disponíveis na sua plataforma. Este centro de estágios de verão faz parte do seu plano para chegar a 80 mil estudantes universitários portugueses e ajudá-los a conseguir o seu primeiro emprego até ao final deste ano.