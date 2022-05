Portuguesa Networkme fecha parceria com NOS e quer ajudar 80 mil universitários

© D.R. / IPCA

A startup portuguesa Networkme, plataforma que ajuda jovens a descobrirem qual carreira seguir e a interligar empresas, anuncia uma nova parceria com a empresa de telecomunicações NOS. O objetivo é permitir à empresa estar mais próxima do talento jovem.

A plataforma online, disponível para todos os estudantes e recém-formados, pretende alcançar 80 mil universitários portugueses para que consigam encontrar o primeiro emprego até ao final deste ano.

O grupo NOS aposta agora na plataforma de modo a promover o seu programa de estágios, o NOS Alfa. A talent acquisition e employer branding na NOS, Carolina Hortega Alves, refere que a parceria "é uma alavanca de aproximação ao talento jovem, num registo mais próximo, informal e de construção conjunta".

A Networkme pretende criar parcerias com empresas competitivas, e que se revelem "apetecíveis" para o mercado de trabalho, e já conta com 50 empresas parceiras, englobando a Sonae, The Navigator Caompany, Moneris, Askblue, Calzedonia e, a mais recentemente, a NOS.

A portuguesa, que lançou a plataforma em setembro de 2021, tem observado o crescimento da sua comunidade de estudantes em 25% por mês até ao atual valor de 13 mil jovens. A startup prevê ainda um aumento de 10% no crescimento mensal, esperando chegar aos 80 mil estudantes até dezembro deste ano.

Os utilizadores, através da plataforma, além de conseguirem aceder a oportunidades de emprego mais exclusivas, podem ainda realizar desafios que apresentem situações reais, sendo estes propostos por profissionais de empresas parceiras e que retratam situações comuns do dia a dia. Até agora, já foram realizados quase seis mil desafios.

O co-fundador e CEO da Networkme, Felipe Vieira, afirma que "nem sempre a formação académica é suficiente para ajudar os futuros profissionais a definirem os seus planos de carreira e a ingressar o talento no mercado de trabalho. Com a nossa plataforma queremos diminuir este gap [falha] ajudando os jovens a planearem o seu percurso profissional e as empresas parceiras a atraírem o talento que procuram."