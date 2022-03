Portuguesa Neuraspace recebe financiamento de 2,5 milhões para evitar colisões entre satélites

Chiara Manfletti, chefe de operações da Neuraspace © DR

A portuguesa Neuraspace, startup dedicada à resolução do problema do lixo e prevenção da colisão entre satélites, criada pelo fundador da unicórnio Feedzai, Nuno Sebastião, recebeu uma ronda de financiamento na ordem dos 2,5 milhões de euros por parte do fundo de investimento português Armilar Venture Partners.

Segundo a empresa, incubada no Instituto Pedro Nunes e integrante do "Business Incubator" da Agência Espacial Europeia, o capital servirá para acelerar a comercialização da sua plataforma de Inteligência Artificial que monitoriza detritos espaciais e previne a colisão entre satélites. "A plataforma resolve os problemas mais críticos que as soluções obsoletas não conseguem resolver aos operadores de satélites", explica em comunicado a Neuraspace.

O menor custo de acesso ao Espaço, "possibilitado pela diversificação de plataformas" e "acelerado por várias operadoras bem financiadas que planeiam lançar dezenas de milhares de novos satélites" fará, segundo a empresa portuguesa, crescer a economia espacial, de 300 mil milhões de dólares para 1 bilião de dólares. Contudo, esta conjuntura acarreta riscos, nomeadamente a probabilidade de colisões de satélites - o que torna a "segurança, a proteção e a sustentabilidade do Espaço" uma necessidade urgente, diz a Neuraspace.

Nuno Sebastião afirma, citado em comunicado, que a Neuraspace "fará pelo Espaço o que a Feedzai está a fazer pelo setor financeiro: utilizar IA avançada e uma plataforma de operações de risco totalmente automatizada para fornecer insights acionáveis e gerir riscos". Para liderar esta missão, o fundador da Feedzai diz contar com Chiara Manfletti, ex-investigadora espacial e conselheira do diretor-geral da ESA.

Empresas como a SpaceX, de Elon Musk, fizeram mudar a visão da Armilar Venture Partners no que respeita ao investimento no setor do Espaço, refere o seu partner Joaquim Sérvulo Rodrigues, citado em comunicado. "Partilhamos totalmente da visão da Neuraspace em fornecer uma exploração espacial segura e sustentável como um facilitador para apoiar negócios na Terra utilizando dados de satélite", acrescenta.

A ronda de financiamento de 2,5 milhões de euros na Neuraspace enquadra-se na estratégia da Armilar Venture Partners de investir em empresas que se encontram em "estágio inicial, lideradas por equipas de primeira linha, a abordar grandes oportunidades e indústrias disruptivas com produtos de alto desempenho apoiados por tecnologia proprietária", afirma a gestora independente de fundos.