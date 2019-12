Portuguesa OnStrategy internacionaliza e abre no Brasil

A consultora portuguesa OnStategy deu passos no caminho da internacionalização com a abertura do primeiro escritório em São Paulo, no Brasil.

“É a primeira internacionalização. Contudo estamos já a trabalhar em países como Espanha, Reino Unido e mesmo Médio Oriente”, diz Pedro Tavares, CEO da OnStrategy, ao Dinheiro Vivo.

A operação no Brasil representa a expansão da consultora na principal economia da América Latina. “A equipa da OnStrategy Brasil conta neste momento com dois sócios totalmente dedicados ao mercado Brasileiro que contam com o apoio de uma estrutura de 13 consultores”, adianta o responsável.

Fundada em 2009, a OnStrategy atua em várias geografias, oferece serviços de consultoria para apoiar a gestão integrada e o valor das marcas, com base em modelos de auditoria e avaliação das marcas, agora estende a sua atividade ao mercado lusófono.

“É ainda cedo partilhar expectativas de faturação. Obviamente que existe um plano de negócios que suporta esta internacionalização que resulta da procura que temos tido nos últimos dois anos desta geografia em grande parte devido ao nosso reconhecimento e certificação que tem tido eco internacional e que justificou convidar os dois sócios locais a assumirem a gestão operacional do negócio”, diz Pedro Tavares.

“Já existe uma relação local com clientes e potenciais clientes e no que respeita a setores, também aqui a nossa atividade pretende ser transversal, existindo já um forte investimento no agro negócio”, acrescenta.