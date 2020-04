Portuguesa OutSystems tem um novo líder global de marketing

A OutSystems acaba de anunciar a contratação de Robson Grieve como novo Chief Marketing Officer (CMO). Robson reporta diretamente a Paulo Rosado, fundador e CEO da empresa.

“A OutSystems criou uma abordagem ao low-code focada em todo o ciclo de vida do desenvolvimento técnico, que a tornou líder de mercado e, atualmente, está a viver uma fase de rápido crescimento na comunidade e ecossistema onde nos inserimos”, explica Paulo Rosado, o CEO. “É com enorme satisfação que damos as boas vindas ao Robson, que se junta à nossa Senior Leadership Team enquanto CMO global da empresa. A sua experiência enquanto líder de marketing e na construção de modelos go-to-market para empresas SaaS de rápido crescimento, como a New Relic e a Concur, é uma adição perfeita à equipa nesta fase”, destaca o fundador da empresa portuguesa, citado em nota de imprensa.

Robson Grieve irá liderar e criar a nova estratégia de marketing global da OutSystem, tendo sob sua responsabilidade a “estratégia de produto, marca, geração de procura, comunicação, parcerias tecnológicas e estratégia go-to-market, apoiando ativamente o rápido crescimento da empresa”.

Com uma carreira com mais de 20 anos, Robson Grieve foi, mais recentemente, CMO da Pure Storage e, antes disso, CMO da empresa de software analytics New Relic, contando ainda no seu percurso profissional com passagens pela Citrix, enquanto Senior Vice President e CMO, assim como pela Concur (comprada pela SAP em 2014), enquanto Executive Vice President of Global Marketing and Customer Experience.