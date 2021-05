Portuguesa Parfois com ex-Bimba y Lola na direção geral

A espanhola Susana Sanchéz é a nova diretora-geral da Parfois, substituindo na liderança da marca de moda e acessórios portuguesa José María Folache, que transita para o grupo espanhol Suarez, depois de ter assumido a liderança da empresa nacional em março de 2019. Consolidar e desenvolver o crescimento internacional da Parfois, já em mais de 70 mercados, é o foco na nova responsável.

Com uma experiência de mais de 14 anos em diferentes setores do retalho, Susana Sanchéz foiCorporate Managing Director e Board Member no Grupo Profand, com sede em Vigo, onde exerceu responsabilidades transversais ao grupo pesqueiro - Financeiro, RH, IT & Tecnologia, Marca, Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade.

Anteriormente, no sector de retalho de moda, desempenhou funções em empresas como a Bimba y Lola, enquanto CCO (Chief Commercial Officer) e Board Member entre 2013 e 2019, ou, na DayaDay como COO (Chief Operating Officer) e Board Member entre 2006 e 2012. Nestes projetos foi responsável por diversas áreas como Expansão, Operações, Logística, E-Commerce, Controlo de Gestão e Planeamento Estratégico.

É o mais recente reforço da marca fundada em 1994 por Manuela Medeiros depois da nomeação de Ángela Goitia, que liderava a rede internacional da Bimba e Lola, para a direção da rede espanhola da marca portuguesa, e de Sergio Odriozola, como chief merchandising & marketing officer, quadro vindo da Zalando e Mango.

Para 2021, ano em que a companhia prevê um crescimento de mais de 20%, o plano estratégico está focado no crescimento digital do negócio e no fortalecimento da expansão internacional. "A marca terá como linhas gerais a entrada em novos mercados em áreas como a América Latina; a abertura e relocalização de lojas, com nova imagem, como a recentemente aberta Flagship de Goya, para reforçar a presença em mercados principais como Espanha, França ou Portugal; e a aposta em projetos multimarca como por exemplo os dois websites do grupo Tendam onde está presente desde abril", informa nota de imprensa.

A abertura e renovação de espaços com novo conceito de loja é também uma das apostas de expansão para 2021.