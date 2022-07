Portuguesa Quadrante integra projeto ferroviário de 1855 milhões de euros na Nigéria

© Pixabay

A portuguesa Quadrante anunciou esta segunda-feira que vai integrar o projeto da nova linha ferroviária Kano-Maradi/Cano-Dutse, no norte da Nigéria, um investimento superior a 1.900 milhões de dólares (1.855 milhões de euros) com construção a cargo da Mota-Engil.

Citado num comunicado, o presidente executivo (CEO) do grupo de empresas de consultoria em engenharia e arquitetura, Nuno Costa, destaca a dimensão do projeto, que diz ser "a maior obra de sempre realizada pela Mota-Engil e o maior projeto de sempre realizado pela Quadrante".

"Este projeto de duas empresas nacionais na Nigéria marca um crescente relacionamento entre as economias portuguesa e nigeriana, com um enorme potencial para ambos os países", sustenta.

A Quadrante é "responsável pelo desenvolvimento do estudo de alternativas (options study), estudo preliminar, projeto de execução e coordenação geral de todas as especialidades".

Além da linha ferroviária, o projeto inclui 19 estações ferroviárias, cinco pátios de manutenção e oficinas, 34 pontes ferroviárias, 80 passagens superiores rodoviárias e nove passagens inferiores rodoviárias.

Segundo explica, "o projeto envolve a construção de uma nova linha ferroviária em bitola 1.435 mm, com cerca de 284 quilómetros, ligando três Estados federais no norte da Nigéria (Kano, Kigawa e Katsina) a Maradi, a segunda maior cidade da República do Níger".

Ainda prevista está a construção de um ramal com 108 quilómetros, ligando Kano a Dutse, a capital do estado de Jigawa, e cerca de 100 quilómetros de linha em pátios de manutenção e mercadorias. A nova linha irá permitir a circulação a uma velocidade de 160 km/h (quilómetros/hora).

"Espera-se que esta nova linha ferroviária seja um forte incentivo ao desenvolvimento económico, através da melhoria do acesso a bens e serviços, facilidade no transporte de pessoas, produtos e matérias-primas, criação de condições de crescimento para empresas e indústrias locais e aumento de oportunidades de emprego em diversas áreas", salienta a Quadrante.

Segundo a empresa, "estima-se um retorno de 1.300 milhões de dólares anuais, beneficiando uma população de aproximadamente 8,8 milhões de pessoas".

"O projeto ferroviário Kano-Maradi propõe-se ligar várias comunidades na zona norte da Nigéria e no país vizinho, a República do Níger. Irá fornecer um meio de transporte acessível, reduzindo a pressão do tráfego na rede de transporte rodoviário existente nos estados incluídos no projeto, ligando aeroportos urbanos, grandes terrenos agrícolas e mercados", refere.

De acordo com a Quadrante, "a obra irá permitir também melhorar a relação bilateral entre a Nigéria e a República do Níger e contribuir para o compromisso da Nigéria de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas, ao criar um equilíbrio entre as necessidades da população, a segurança, a inclusão, a resiliência e a sustentabilidade ambiental".

Citado no comunicado, o responsável pela unidade de negócio de 'infraestruturas de transportes' da Quadrante revela que "já foram efetuadas análises de traçado para otimizar o investimento necessário e minimizar os impactos ambientais da obra".

"Esta é uma obra de grandes dimensões que envolve quase todas as unidades de negócio da Quadrante", salienta Tiago Costa, acrescentando que a experiência da empresa "em ferrovia e em projetos de edifícios e, também, o histórico de trabalho com a Mota-Engil tem sido fundamental para garantir uma correta coordenação entre equipas e a integração das diferentes vertentes do projeto".

Fundada em 1998 pelos engenheiros João Silveira Costa, Nuno País Costa, Nuno Batista Martins e Tiago Miguel Paiva Pais Costa, a Quadrante presta serviços de projeto e consultoria, incluindo 'project management', arquitetura, estruturas, estruturas especiais e industriais, geotecnia, AVAC, IESC, alta tensão e energia, hidráulica, vias e vias urbanas, ambiente e BIM.

O grupo desenvolve atividade mundialmente e contando atualmente com escritórios em três continentes: Europa, África e América Latina.