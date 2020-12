Portuguesa Quidgest vai formar 250 pessoas em engenharia de software em 2021

Dinheiro Vivo 28 Dezembro, 2020 • 14:36 Partilhar este artigo Facebook

A Quidgest, empresa multinacional de software com sede em Lisboa, vai reforçar o conhecimento nacional em engenharia de software ao formar mais 250 pessoas durante o ano 2021.

O objetivo é diminuir o défice de profissionais qualificados nesta área em Portugal, requalificar talento e dotar as empresas de tecnologias duradouras e multifunções, que permitam um ajuste eficaz às necessidades dos seus públicos-alvo e a rápida criação de novos produtos e serviços.

Público-alvo

Direcionado para um grupo vasto, o programa destina-se essencialmente a empresários, gestores ou potenciais empreendedores que queiram desenvolver os próprios negócios sem recurso ou dependência de conhecimento de terceiros.

A iniciativa tecnológica está ainda desenhada para pessoas que tenham visto as suas funções reduzidas nos últimos meses e queiram iniciar uma nova carreira a desenvolver tecnologia, bem como colaboradores e líderes de empresas que desejam desenvolver as suas próprias soluções de forma rápida e eficiente.

A formação

Os conceitos e competência presentes na plataforma Genio, que gera códigos de forma automática através de modelação e inteligência artificial, serão o objeto central das formações. Estas podem começar com uma duração de 40 horas - nível um -, mas podem estender-se até às 120 horas - nível três -, dependendo do perfil e dos objetivos dos formandos.

O primeiro nível do programa habilita os formandos com sucesso a serem full stack developers. Dada a natureza da plataforma, os utilizadores conseguirão desenvolver software através da modelação e não do código manual, uma característica que, segundo a empresa lhes "permite ser 100 vezes mais rápidos que os programadores comuns".

A acrescentar, estes ficam ainda aptos para conceber os sistemas que movem organizações e sociedades e dotados de conhecimento à prova das incertezas do futuro.

Depois do término do curso intensivo, os formandos contarão, entre outras, com três principais oportunidades de emprego - trabalhar para as várias áreas de negócio da Quidgest a desenvolver tecnologia, para um dos clientes e parceiros do ecossistema Genio, desde consultoras internacionais a organismos públicos, ou a desenvolver os próprios negócios e contar com o apoio da Quidgest.

"Os últimos meses comprovaram duas necessidades: a importância de as empresas terem soluções de base digital ágeis e a relevância de requalificarmos pessoas para áreas de trabalho mais estáveis", salienta, em comunicado, Sara Inácio, innovation manager da Quidgest e responsável pela Quidgest Academy.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através da página oficial da Quidgest Academy.