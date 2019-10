Portuguesa Saphety fornece sistema de faturação a Vodafone Hungria

A portuguesa Saphety acaba de implementar o sistema de faturação eletrónica da Vodafone Hungria, servindo durante três anos os 850 mil clientes empresarias do operador de telecomunicações. O valor do contrato não foi revelado.

“Este contrato representa mais um passo importante na estratégia de desenvolvimento da Saphety, que passa a colaborar com uma das marcas líderes mundiais em telecomunicações, contribuindo para uma melhor experiência de utilização e transformação digital dos seus clientes empresariais”, diz Rui Fontoura, CEO da Saphety. “Com o surgimento de novos paradigmas tecnológicos na indústria das telecomunicações, como o 5G, a massificação do IoT ou o machine learning, a combinação entre infraestruturas de cloud e soluções centradas no cliente vão assumir uma importância crescente na capacidade das Telecom oferecerem uma experiência de cliente cada vez melhor e mais completa, na sua resposta a esses novos desafios”, refere, citado em nota de imprensa.

A implementação da SaphetyBill – uma solução de apresentação eletrónica de faturas, desenhada especificamente para os setores das telecomunicações e utilities, já utilizada em diversos mercados por grandes operadoras com elevados volumes de faturação, onde se incluem a Oi, a Vodafone, a Entel, a Orange ou a Via Verde – foi iniciada no final do ano passado, e concluída já em agosto deste ano, funcionando sobre a plataforma da Amazon Web Services (AWS).

Com este sistema, a Vodafone Hungria passa a disponibilizar um interface único aos clientes empresarias, que passam a poder analisar os seus gastos em telecomunicações e adaptar as suas faturas, alocando, por exemplo, a diferentes centros de custos, funcionários ou departamentos, simplificando o trabalho das equipas administrativas, com ganhos de produtividade, destaca a Saphety.