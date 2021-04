Portuguesa Singularity Digital Enterprise contrata ex-assessor de Bill Gates

Dinheiro Vivo 16 Abril, 2021 • 20:15 Partilhar este artigo Facebook

A Singularity Digital Enterprise, empresa portuguesa de análise de dados e inteligência artificial, contratou Daniel Rasmus, o antigo assessor de Bill Gates, para desenvolver a estratégia de dados da empresa nos mercados internacionais.

De acordo com a tecnológica, através da contratação de Daniel Rasmus, também fundador e analista principal da Serious Insight, a empresa "ganha uma voz reconhecida nos mercados internacionais", acreditando que poderá "aproximar a empresa de clientes para promover a estratégia de Data-Driven Management apoiado na linha de produtos Power Management Cockpit".

Responsável pela definição e desenvolvimento da estratégia do New World of Work para os novos produtos e serviços da gigante tecnológica americana, a Microsoft, Daniel Rasmus é o autor do livro "Management By Design" e "Listening to the Future", entre outros, publicados pela Wiley.

"Estou muito entusiasmado por poder trabalhar com a Singularity Digital Enterprise em Portugal", afirma Daniel Rasmus, em nota de imprensa. "Por muito que as empresas modernas falem sobre uma gestão de informação e de suporte à decisão baseada em análises inteligentes de dados, a grande maioria delas ainda lutam para terem uma visibilidade de informação naquilo que concerne as suas operações, as suas equipas e os seus processos."

"A gestão moderna de empresas com base na análise inteligente de dados, requer uma abordagem inovadora, planeada e incremental, baseada na crença de que, as boas decisões de negócio bem como os contributos significativos para o conhecimento profundo do negócio, exigem uma visibilidade e uma transparência sobre todos os dados subjacentes ao próprio negócio e à organização", acrescenta.

Por outro lado, Pedro Martins, fundador e CEO da Singularity Digital Enterprise refere que o convite a Daniel Rasmus surgiu "depois de uma reflexão interna e da necessidade da empresa se apresentar ao mercado internacional", e acredita que "a larga experiência e conhecimento de Daniel Rasmus será estruturante para a estratégia de inovação e internacionalização".

"Estamos neste momento a preparar o lançamento público de um novo produto que acreditamos ser inovador e revolucionário na área da gestão, baseada em dados e com análise avançada, e pretendemos em simultâneo internacionalizar a Singularity em diversos mercados. Daniel Rasmus é sem dúvida uma garantia de sucesso nestas duas dimensões", conclui.

A Singularity vai apresentar o Power Management Cockpit, produto dirigido aos gestores de topo e organizações, a 18 de maio. Quanto à carteira de clientes da tecnológica, esta conta atualmente com empresas como a EDP, Microsoft, Galp, José de Mello Saúde ou a Fundação José Neves.