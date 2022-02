Portuguesa Smartlamppost e Vantage Towers unidas para melhorar conetividade a nível nacional

As cidades vão ter, não só, "uma solução integrada para a expansão ordenada da tecnologia 5G", como também "ferramentas que permitam alterar o paradigma atual não só nas telecomunicações", afirma João Faria. © Vantage Towers

A portuguesa Smartlamppost, empresa dedicada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para infraestruturas urbanas, une-se agora à alemã Vantage Towers, uma das principais empresas de torres de telecomunicações da Europa, numa parceria que visa "alavancar novas soluções tecnológicas de conectividade para pessoas, empresas e serviços, nomeadamente através dos postos de iluminação pública, potenciando e diversificando a sua utilização e democratizando o acesso a vários níveis", explica a Vantage Towers, em comunicado.

Paolo Favaro, administrador executivo da Vantage Towers Portugal, refere que esta parceria vem proporcionar aos seus clientes "as melhores localizações de conectividade a nível nacional". No outro lado, João Faria, Chief Growth Officer da Smartlamppost, refere que as cidades vão ter, não só "uma solução integrada para a expansão ordenada da tecnologia 5G", como também "ferramentas que permitam alterar o paradigma atual não só nas telecomunicações, mas também na prestação de serviços ao nível da rua, servindo de acelerador na implementação de Cidades Inteligentes".

Com o objetivo de aumentar o seu leque de serviços e "transformar a conectividade" nos grandes e pequenos meios urbanos, a Vantage Towers pretende reforçar o seu posicionamento enquanto empresa que disponibiliza produtos inovadores "em termos de housing e hosting no exterior dos meios urbanos". A empresa alemã reforça ainda que "as duas entidades reúnem as condições e o know-how especializado para o desenvolvimento de sinergias com vista à implementação de soluções de conectividade que contribuam para melhorar o quotidiano dos portugueses a todos os níveis".

De acordo com a Vantage Towers, a inclusão das soluções Smartlamppost no portfolio de serviços da Vantage Towers Portugal vem reforçar o posicionamento da empresa em projetos relevantes como as SmartCities e a Indústria 4.0.