Portuguesa Snood Foods entra com snacks de leguminosas na Go Natural

Se os portugueses não comem tantas leguminosas como seria recomendado, que tal transformar ervilhas ou grão-de-bico em snacks? A resposta da portuguesa Snood Foods surgiu o ano passado com os snacks Bean’Go, aperitivos feitos com leguminosas, saudáveis e com elevado valor nutricional, prometem.

O produto feito em Portugal já está à venda no Pingo Doce, disponível em quatro referências – grão-de-bico com sal, ervilha com sal, feijão com manga e pimentão, grão-de-bico com tomate e orégãos em pacotes de 25 gramas cada um – e, acaba de entrar nos Go Natural, rede de supermercados da Sonae MC. “Em breve, lançaremos dois novos sabores e também pacotes maiores para partilhar entre familiares e amigos”, adianta Alexandre Santos, CEO da Snood Foods.

E já pensam na internacionalização: Espanha, França, Alemanha e Reino Unido estão na mira da empresa. Uma oferta vegetariana num mercado em crescimento. Só em Portugal estima-se que existam cerca de 764 mil portugueses adultos veggies, termo que engloba os vegetarianos (que não comem carne nem peixe, mas os seus derivados), vegan (que não consomem qualquer produto de origem animal) e flexitariana (comem carne e peixe, mas só de vez em quando). Em Espanha esse mercado movimenta 438 milhões.

A Snood Foods não revela dados de faturação, mas apesar do atual clima económico mostra-se otimista. “Estamos focados em entrar em mais cadeias de supermercados e em chegar a mais consumidores dentro e fora de Portugal, expandindo a nossa oferta de snacks saudáveis e convenientes. O feedback que temos tido desde o primeiro dia tem sido excelente, pelo que temos boas perspetivas para a evolução do nosso crescimento”, garante o gestor.

O que levou ao lançamento da Snood Foods?

Em 2015, depois de ter tirado o seu doutoramento na área da tecnologia alimentar, Duarte Torres, professor na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), esteve envolvido num inquérito alimentar nacional, que mostrou como eram o consumo e os hábitos alimentares dos portugueses. Com base neste estudo, Duarte percebeu que o consumo de leguminosas estava bastante abaixo do recomendado para os portugueses (segundo os dados recentes da APN, o dia alimentar corresponde apenas a 0,6%, quando deveria ser de 4%), levando-o a iniciar um trabalho de investigação de vários anos para transformar leguminosas em produtos prontos para consumo. Em 2017 eu juntei-me ao projeto, para começar a fazer crescer a marca e colmatar a falta de variedade no mercado de alternativas simples e saudáveis. Em 2019 lançámos o nosso primeiro produto: a Bean’Go, snacks feitos com leguminosas, 100% naturais, sustentáveis e com elevado valor nutricional.

Durante este percurso, encontrar investidores foi um processo que demorou algum tempo, mas que concretizámos em 2017. Depois no nosso primeiro investimento, feito por amigos e familiares da Snood Foods, neste momento a empresa conta com três business angels que nos ajudaram na industrialização do projeto e no lançamento comercial do produto.

Que desafios implicou a produção dos snacks?

No início, o nosso maior desafio foi encontrar soluções de produção. Foi difícil encontrar uma fábrica em Portugal que tivesse os requisitos necessários que procurávamos para produzir os nossos snacks. Acabámos por abrir a nossa própria fábrica, na Maia no Porto, o que nos permitiu, apesar do investimento inicial, ter a vantagem de controlar todo o processo de produção desde a mistura dos ingredientes até ao embalamento.

Concorrem com que marcas? Qual a ambição em termos de quota de mercado?

Somos os primeiros a transformar leguminosas em snacks, produzidos no forno e sem glúten, corantes nem conservantes. Há uma grande procura por este tipo de snacks. Queremos crescer o mercado e crescer a nossa quota mas é cedo para estabelecermos alguma meta objetiva de quota.

A quem compram a matéria-prima? Qual o peso dos fornecedores nacionais?

A maioria dos nossos ingredientes vêm de fora, pois em Portugal não são produzidas as quantidades suficientes que precisamos para produzir os nossos snacks. Além de que existem características que pretendemos ter nas farinhas e por termos exigências de qualidade elevadas. Procuramos os melhores produtos que fossem competitivos para o negócio e que depois se traduzem em benefícios também para o consumidor.

Em algum momento durante a pandemia tiveram de suspender a produção, por problemas de acesso aos ingredientes ou outros?

Suspendemos temporariamente a produção durante duas semanas (os primeiros 15 dias de emergência decretados pelo governo). Não nos afetou muito a produção porque fizemos stock nas semanas anteriores uma vez que já prevíamos a possibilidade do decreto de emergência. Este período serviu também para adaptarmos os métodos de trabalho à nova realidade.

Neste momento já vendem no Pingo Doce. Como têm corrido as vendas?

Apenas nos primeiros meses de lançamento, vendemos cerca de 50 mil unidades, sendo que temos tido feedback muito positivo pelos consumidores. Muitos ficam bastante surpreendidos com o sabor delicioso dos snacks, já que são feitos com ingredientes menos comuns. Nestes últimos meses, apesar da incerteza que levou muitos potenciais clientes a adiar decisões e atuais clientes a rever as suas compras para bens essenciais, continuamos a crescer, muito também devido a termos criado uma loja online própria para chegar diretamente à casa dos consumidores.

Há planos para expandir a marca para outras cadeias de distribuição? Qual é a estratégia para aumentar a presença da marca junto aos consumidores?

Estamos neste momento em negociações com mais cadeias de supermercados, sendo que acabámos de confirmar a nossa entrada nas lojas Go Natural do grupo Sonae. Durante a quarentena, criámos também uma loja online para que os nossos produtos pudessem continuar a chegar rapidamente aos consumidores. Estamos também a apostar fortemente na aproximação a nutricionistas, que possam recomendar o nosso produto, aos seus pacientes, uma estratégia que tem sido bastante bem-sucedida e que tem recebido ótimo feedback.

Arrancaram com vendas no online durante a quarentena. Quais os planos para este canal?

Assim que a quarentena começou, a nossa base de comunicação teve de ser repensada para criar formas de chegar aos consumidores. Decidimos então criar o nosso próprio canal de venda, através da loja online, pois era a solução mais adequada para fazer chegar os nossos produtos aos consumidores, dadas as circunstâncias. Hoje vemos que temos tido bastante procura através deste canal e, mais do que isso, conseguimos ter dados em tempo real do consumidor pela proximidade. Por exemplo conseguimos identificar já o elevado número de consumidores que repetiram a compra e por isso pretendemos manter a aposta neste canal.

Pretendiam colocar o vosso produto em máquinas de venda de comida nas escolas e no Serviço Nacional de Saúde. Face à atual situação, são planos que se mantêm?

Sim, e continua a existir. Estamos em contacto com as autoridades para nos concederem essas autorizações. Há um estigma em relação aos snacks e, por exemplo, a diretiva da direção-geral de educação proíbe a comercialização de snacks nas escolas. Mas isto deve-se ao facto de os snacks terem tipicamente elevado teor de gorduras e açucares, bem como baixo teor de fibra e proteína. Ora, os Bean’Go são equiparáveis a certos géneros alimentícios “a promover”, segundo a própria diretiva.

Isto mostra por um lado, que é uma verdadeira inovação e por outro há um trabalho a fazer juntos das autoridades de educação e saúde para explicar o produto mas que em breve estará certamente concluído e estes produtos estarão presentes nas instituições dos ministérios da saúde e educação.

E no que toca à internacionalização, em que fase está esse projeto?

Depois de consolidar o mercado português, interessa-nos bastante o mercado espanhol, por uma questão de proximidade e logística. De seguida, França, Alemanha e Reino Unido, países onde uma grande parte da população está aberta a este tipo de produtos.