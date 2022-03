Portuguesa SWORD Health cria "serviço único no mundo" para ajudar mulheres com problemas pélvicos

Marta Cardeano, diretora-geral da Bloom © SWORD Health

A SWORD Health, unicórnio português que criou a primeira solução digital para o tratamento de patologias músculo-esqueléticas, criou uma nova solução digital clínica para ajudar mulheres com problemas de saúde pélvica na comodidade das suas casas, anunciou esta terça-feira a empresa da área da saúde. A terapia Bloom combina "tecnologia clínica e inovadora com a orientação humana de um especialista em Saúde Pélvica".

"A saúde física das mulheres tem sido um problema negligenciado nos cuidados de saúde há vários anos", afirma Virgílio Bento, fundador e CEO da SWORD Health, realçando que, atualmente, uma em cada quatro mulheres sofre de distúrbios pélvicos - que incluem patologias de cariz sexual, intestinal, de bexiga e dor pélvica e podem estar presentes em todas as fases -, sem ter acesso a uma solução eficaz e conveniente. "É por isso que decidimos criar a Bloom, porque acreditamos que todas as mulheres devem ter acesso aos melhores cuidados e não sofrer em silêncio", remata.

De acordo com a portuguesa SWORD Health, a solução terapêutica prevê uma "intervenção não invasiva para melhorar a função do interior pélvico e para ajudar a reduzir a dor crónica que pode diminuir a necessidade de analgésicos ou opções invasivas recomendadas prematuramente, como a cirurgia", através de um "programa de exercícios personalizado baseado nas necessidades de cada mulher". A Bloom alia sensores e orientação clínica de terapeutas experientes na área pélvica, proporcionando um serviço "único no mundo", reforça a empresa.

Para o fundador da startup da área da saúde, este novo serviço é o próximo passo para cumprir a "missão [da empresa] de libertar dois mil milhões de pessoas da dor". A Bloom permite às pacientes avaliarem facilmente os seus planos de tratamento personalizados e serem guiadas durante os exercícios, utilizando um sensor pélvico que rastreia os movimentos de pressão, que permite a realização de exercícios terapêuticos "a partir do conforto e privacidade das suas casas, enquanto recebem feedback em tempo real".

"Sofri muitos anos com dor pélvica e é agora uma honra liderar esta solução que vai ajudar milhares de mulheres em todo o mundo. Tal como eu, muitas mulheres simplesmente não sabem que existem soluções que podem ajudar a viver sem dor ou desconforto. Estamos aqui para apoiar a população feminina com soluções eficazes e não invasivas para melhorar a sua qualidade de vida", observa em comunicado Marta Cardeano, diretora geral da Bloom.

A nova solução da SWORD Health pode ajudar mulheres em qualquer fase de vida, que sofram de dor pélvica, distúrbios intestinais, bexiga e de saúde sexual, ou que estejam numa situação de gravidez, pós-parto ou menopausa.