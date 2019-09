Portuguesa Unbabel fecha ronda de série C no valor de 60 milhões

A startup portuguesa Unbabel – que combina Inteligência Artificial de última geração com uma comunidade global de tradutores e que permite assim às empresas oferecer um serviço de apoio ao cliente multilingue, onde quer que estejam ou independentemente da sua língua nativa – concluiu uma ronda de financiamento de série C no valor de 60 milhões de dólares. A operação foi liderada pelos norte-americanos da Point72 Ventures, bem como pela e.ventures, Greycroft e pelos portugueses da Indico Capital Partners, elevando para 91 milhões de dólares o investimento total captado.

Em comunicado, a empresa explica que a “ronda contou ainda com a participação dos atuais investidores da Unbabel, como a Scale Venture Partners, Notion Capital, M12 (fundo de venture capital da Microsoft), Samsung NEXT, Caixa Capital, Faber Ventures, FundersClub e Structure Capital”.

Com este investimento, a startup pretende “responder ao negócio em forte expansão da Inteligência Artificial Aumentada”. Vasco Pedro, co-fundador e CEO, indica que a firma está “atualmente a traduzir mais de um milhão de mensagens de apoio ao cliente por mês. Este valor é cinco vezes superior ao volume que registámos em 2018, o que demonstra a procura mundial por um serviço ao cliente multilingue ágil”. “Neste momento temos a oportunidade de desenvolver a próxima geração da plataforma de ‘Translation-as-a-Service’ que impulsionará as comunicações das empresas no futuro e, consequentemente, tornar-se no layer da tradução mundial”, acrescenta em comunicado.

O líder da empresa diz ainda que as capitais de risco que investiram “compreendem o poder disruptivo da tradução realmente perfeita. Pela primeira vez, os clientes da Unbabel podem encarar a linguagem como um facilitador de negócios, e não como uma barreira, e escalar as suas operações de acordo com as suas prioridades estratégicas”.

No total, a Unbabel já captou 91 milhões de dólares em financiamento, tem mais de 200 colaboradores distribuídos pela sua sede em Lisboa e nos escritórios em São Francisco, Nova Iorque e Pittsburgh. Facebook, Microsoft, Booking.com e a easyJet utilizam a plataforma da Unbabel para aumentar o nível de satisfação do cliente e tornar as suas operações de apoio ao cliente mais eficientes, indica a empresa em comunicado.