Portuguesa Vortal ganha contrato de contratação pública eletrónica na Eslovénia

A plataforma portuguesa Vortal ganhou mais um contrato para o fornecimento de uma solução de contratação pública eletrónica na Eslovénia. O contrato, cujo valor não foi revelado, tem a duração de dois anos, com possibilidade de renovação.

A plataforma da Vortal vai permitir à cidade de Liubliana “implementar os mais inovadores procedimentos de contratação, nomeadamente Sistemas de Aquisição Dinâmicos”, refere a Vortal.

“Os Sistemas de Aquisição Dinâmicos permitem efetuar compras de uma forma mais ágil, reforçando os princípios da transparência e assegurando uma maior inclusão de empresas nos procedimentos de contratação pública.”

O contrato representa um reforço do peso do mercado externo nos resultados da companhia, com escritórios em Lisboa, Madrid, Milão e Frankfurt, com uma comunidade de mais de 350 mil empresas e entidades públicas na Europa e América Latina.

“Os mercados externos representam mais de 70% das receitas com entidades públicas e privadas que utilizam a Vortal para gerirem os seus processos de compras, contratos e fornecedores”, refere fonte oficial da empresa, ao Dinheiro Vivo.

O ano passado a Vortal registou um aumento de 10% nas vendas para 15,5 milhões de euros. Este ano, apesar do impacto da pandemia do novo coronavírus, as expectativas são de crescimento.

“Logo após a declaração do Estado de Emergência, houve uma quebra de 40% no número de procedimentos lançados no mercado”, refere a fonte oficial.

“A recuperação iniciou-se logo a partir de meados de abril e, em junho, aproximamo-nos já dos valores médios mensais registados antes do estado de emergência, ainda 10% a 20% abaixo, mas a crescer a cada semana”, continua.

“Apesar da pandemia, a expectativa é de crescimento. O salto digital provocado pelo atua contexto tornou ainda mais evidentes as vantagens da utilização de plataformas digitais que ajudam as empresas a comprar melhor e a encontrar mais oportunidades de negócio. Prevemos crescer a dois dígitos até ao final de 2020”, diz a mesma fonte.