Portuguesa White Airways avança com despedimento coletivo

José Varela Rodrigues 07 Outubro, 2021 • 17:32

A portuguesa White Airwyas, do grupo Omni Aviation SGPS, vai avançar com um despedimento coletivo devido à "débil situação financeira" da empresa. A decisão da companhia dedicada à aviação charter foi comunicada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), esta quinta-feira, após ter sido informado pela White Airways.

"O Conselho de Administração da White Airways informou a Direção do SNPVAC que, em virtude da débil situação financeira que a empresa se encontra e agravada pela redução da atividade do transporte aéreo devido à pandemia do Covid-19, irá recorrer a um processo de despedimento coletivo", lê-se no comunicado enviado à redação.

A SNPVAC lamenta a decisão e entende, que não pode deixar qualquer tripulante de cabine "indiferente", visto que os trabalhadores afetados pela decisão "viram a sua vida laboral transformada de um momento para o outro".

"O momento exige união e solidariedade, nunca esquecendo que qualquer um de nós podia estar abrangido por um processo desta natureza", lê-se.

O sindicato garante, ainda, assumir o "compromisso de tudo fazer para ultrapassar esta situação, apresentando alternativas válidas a essa decisão demasiado radical e definitiva".