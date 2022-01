Portuguesa Wink chegou ao Brasil e tem Bittencourt a apoiar crescimento

Filipa Muñoz de Oliveira, fundadora da Wink. © Diana Quintela / Global Imagens

Expandir-se ainda mais no mercado brasileiro é o objetivo da portuguesa Wink, que para isso recorreu aos serviços de consultoria do Grupo Bittencourt - que desenvolveu uma nova "estratégia de crescimento, através da definição de um mapa de oportunidades que possibilitou à marca descobrir novas frentes de atuação a serem exploradas além de identificar pontos de melhoria nos seus processos", explica a marca. O Grupo Bittencourt acaba assim de desenvolver um novo projeto para a Wiñk Brasil, a filha mais nova da Wiñk Portugal, a marca portuguesa especialista em todos os serviços de pestanas, sobrancelhas e pioneira no método de depilação com fio - Método de Threading, que conta já com 36 espaços em Portugal (incluindo Madeira) e 10 franchisings e 16 espaços no Brasil, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Brasília.

A expansão passará agora, acima de tudo, por cumprir boas práticas de mercado, inovação e trazer uma nova proposta de valor ao negócio, para que a marca cresça "de forma estruturada e segura", fruto de um projeto desenvolvido e executado num tempo recorde de três meses.

"Começámos por avaliar o posicionamento da rede de franchisings, através de entrevistas muito completas e questionários aplicados a toda a rede, para desenvolver um mapa de oportunidades, com o levantamento de necessidades das áreas de negócio, mapeadas pelos consultores", explica a CEO do grupo, Lyana Bittencourt, acrescentando que, "após o desenho do mapa, foi também estruturado o plano de ação para execução dos projetos mais prioritários para a empresa, e os de médio e longo prazos".

Para Filipa Muñoz de Oliveira, CEO da Wiñk Portugal, o objetivo é "simplificar a vida de todas as mulheres, através de espaços confortáveis, limpos e que oferecem uma equipa profissional preparada para aconselhar e responder às necessidades e desejos de cada cliente". Com mais de uma década de percurso em Portugal e posicionada nos mercados brasileiro, espanhol e angolano, a marca pretende, com o apoio do Grupo Bittencourt, "crescer ainda mais nos pontos de venda no mercado brasileiro".