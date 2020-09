Portugueses continuam a puxar vendas nos supers: mais 4,5% num mês

Os portugueses continuam a empurrar as vendas nos super e hipermercados: em cerca de um mês as vendas de produtos de grande consumo cresceram 4,5% face a igual período do ano passado Os portugueses compram cada vez mais produtos de marca de distribuição que, entre 10 de agosto e 6 de setembro, subiram 7,8%, de acordo com o estudo ScanTrends, da Nielsen.

“Os Hipermercados (+5,1%) e os Supers Grandes (+10,9%) são os canais que mais se destacam, crescendo acima da média do mercado”, refere a empresa de estudos de mercado. No período as marcas de distribuição revelam dinamismo, tendo aumentado as vendas 7,8%, acima dos 2,8% assinalado pelas marcas de fabricante, mantendo tendência de semanas anteriores.

Um crescimento das marcas de distribuição que é visível nos produtos alimentares. A categoria subiu 5,9% face ao ano passado, com as marcas próprias das cadeias de supermercado a subir 8,2% em relação ao ano passado, enquanto as de fabricante registam uma subida de 4,3%.

Mas é a higiene do lar que assinala o maior dinamismo, sobe 8,4%, com as marcas de distribuição a subir 8,5% as vendas e as de fabricante a subir 8,3%.

A mesma tendência de subida, embora não tão expressiva, ocorre na categoria de bebidas. No período as vendas sobem 2,4%, com as marcas de distribuição a empurrar desempenho – crescem 7% face aos 1,4% das marcas de fabricante.

A categoria de higiene Pessoal é a única que regista decréscimos (-2,1%). “Estas quebras são influenciadas pelo decréscimo das marcas de fabricante (-4,4%). As marcas da distribuição contrariam esta tendência, com um crescimento de 4,3%”, destaca a Nielsen.