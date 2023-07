Portugueses fazem 0,8 dias de trabalho remoto por semana, mas gostavam de fazer o dobro

© Gerardo Santos/Global Imagens

Os portugueses fazem, em média, 0,8 dias de trabalho remoto por semana, embora gostassem de fazer um pouco mais do dobro, ou seja, 1,9 dias a trabalhar a partir de casa. As conclusões são de um inquérito do Ifo, instituto alemão, que estudou as respostas de mais de 42 mil trabalhadores em 34 países diferentes, segundo noticia o Jornal de Negócios.

No entanto, não é expectável que vejam os seus desejos concretizados, uma vez que as empresas nacionais inquiridas não se mostraram dispostas a conceder mais do que 0,7 dias por semana em trabalho remoto, valor que, aliás, está até abaixo dos atuais 0,8 de que os colaboradores usufruem.

As organizações optaram por retomar o regresso ao local de trabalho e, de facto, 67% dos inquiridos responderam que atualmente o seu regime de trabalho é totalmente presencial, enquanto 26% dizem ter um regime híbrido e apenas 8% responderam que trabalham de forma totalmente remota.