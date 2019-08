Portugueses gastaram mais de 8,5 milhões por dia no jogo online

Os portugueses gastaram, nos primeiros seis meses do ano, 8,5 milhões de euros por dia em apostas nos sites de jogo online, revela o relatório sobre a atividade em Portugal do segundo trimestre de 2019 do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ). No global, o jogo online no país gerou um volume de apostas superior a 1,5 mil milhões de euros entre janeiro e junho, valor que corresponde a um crescimento de 41% face ao homólogo de 2018.

Os jogos de fortuna e azar foram os que impulsionaram o crescimento do volume de apostas. Segundo o relatório, os portugueses gastaram no primeiro semestre 1,3 mil milhões de euros nestes jogos online, um aumento de 44% face ao mesmo período de 2018. As apostas desportivas à cota registaram um também um acréscimo de apostas, fechando o primeiro semestre com um volume superior a 243 milhões, mais 27,3%.

No fim de junho, estavam a operar no mercado de jogo online onze entidades, que exploram 18 licenças, o que compara com as oito operadoras e as 13 licenças do mesmo período de 2018. Este incremento de operadoras no mercado terá contribuído para um crescimento nas apostas, mas não só. O setor do jogo online em Portugal fechou o exercício de 2018 com um volume de apostas de 2,4 mil milhões, pouco menos de mil milhões do que o valor já apostado nestes primeiros seis meses do ano.

Estado arrecada 35 milhões

As receitas brutas das onze entidades com a atividade do jogo online totalizaram 95,6 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 36% face ao homólogo de 2018 (70,2 milhões). As empresas que gerem sites de apostas desportivas à cota registaram uma receita bruta de 47,8 nos primeiros seis meses do ano. Já as de jogos de fortuna e azar totalizaram 47,9 milhões na mesma altura.

As empresas pagaram 35,4 milhões de euros de Imposto Especial de Jogo Online nos primeiros seis meses deste ano, um incremento de 27% quando comprado com o mesmo período de 2018.

A atividade do jogo online registou também a entrada de mais 227 mil novos registos de jogadores. No ano passado, havia 1,1 milhão. No final do semestre, estavam autoexcluídos da prática de jogos e apostas online mais de 38 mil jogadores.