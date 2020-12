Portugueses pagaram menos 1,03% pelas comunicações em novembro. Em dez anos preços subiram 6,7%

Comando de televisão. Migração de TDT © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Os portugueses pagaram menos 1,03% pelas comunicações em novembro face a igual período do ano passado, mas os preços subiram 0,12% face ao mês anterior, resultado de um aumento de preços das ofertas triple-play, refere a Anacom. Mas nos últimos dez anos, de novembro de 2009 e novembro de 2020, os preços das comunicações subiram 6,7%, em contraciclo com a União Europeia em que os Índice de Preços do Consumidor (IPC) recuaram 10,6% no mesmo período, destaca o regulador.

"Enquanto os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 6,7% neste período, em Espanha, Itália e França diminuíram 9,4%, 16,9% e 24%, respetivamente. A diferença estreitou-se com a entrada em vigor no dia 15 de maio de 2019 das novas regras europeias que regulam os preços das comunicações intra-U.E", destaca a Anacom.

As diferenças de evolução de preços das telecomunicações em Portugal e a UE devem-se, diz a Anacom, aos "ajustamentos de preços" que os prestadores implementaram durante vários anos, normalmente nos primeiros meses de cada ano.

Em 2021, tal como noticiou o Dinheiro Vivo, a NOS não vai mexer nos preços, a Vodafone não conta fazer um aumento generalizado nas ofertas, mas o Meo vai fazer uma atualização de preços já em janeiro.

"De acordo com informação recentemente divulgada pelo Eurostat, que comparou os níveis de preços das comunicações nos vários países da UE, em 2019 os preços das telecomunicações em Portugal foram os oitavos mais elevados da União Europeia, 21,4% acima da média", realça a Anacom.

O regulador nacional analisou os preços das comunicações nacionais em novembro, tendo concluído que "entre os serviços/ofertas considerados, as mensalidades mais baixas são oferecidas pela Nowo em sete casos de serviços/ofertas, enquanto a Meo e NOS apresentaram as mensalidades mais baixas para três tipos de serviços/ofertas e a Vodafone para um tipo de serviço/oferta. De referir que a oferta individualizada de acesso à Internet da Nowo é a que apresenta a mensalidade mais baixa (20 euros)", diz.

Em novembro, os preços recuaram pouco mais de 1%, sendo que comparando com novembro do ano passado, a "mensalidade mínima dos pacotes quintuple play (5P) mais comuns diminuiu 0,3%, devido a promoções no final de novembro, relacionadas com a "Black Friday", por parte da Meo e NOS", informa a Anacom.

Já a mensalidade mínima dos pacotes quadruple play (4P) mais comuns recuou 0,4%, devido a alterações das ofertas da Nowo, com a mensalidade mínima do serviço telefónico móvel com internet no telemóvel a recuar 36,1%, "devido à mensalidade da oferta da Nowo de 7,5 euros para 5 euros e à introdução da oferta da primeira mensalidade".

A mensalidade mínima da banda larga fixa individualizada (BLF), por seu turno, aumentou 4,3%, "devido ao fim da oferta da primeira mensalidade do serviço base da Nowo".

"A Meo diminuiu a mensalidade mínima de quatro serviços/ofertas em relação ao mês homólogo do ano anterior e aumentou a mensalidade em outros quatro serviços/ofertas, enquanto a NOS diminuiu as mensalidades mínimas de três serviços/ofertas e aumentou as mensalidades mínimas de cinco serviços/ofertas e a Vodafone aumentou as mensalidades mínimas em seis serviços/ofertas. Algumas destas variações estiveram relacionadas com promoções "Black Friday", refere a Anacom, que destaca o aumento das ofertas 3P das três operadoras.