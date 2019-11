Portugueses preparam-se para gastar 387 euros este Natal

Os portugueses deverão gastar este ano uma média de 387 euros em compras de Natal por agregado familiar, mais nove euros que em 2018, aponta o estudo de Natal 2019 da Deloitte. Este valor inclui despesas como presentes, refeições, eventos sociais e viagens. A média nacional encontra-se ainda longe da europeia, que este ano fixa-se nos 461 euros, mais 74 euros que o estimado para o mercado português.

Segundo o estudo, novembro começa a ganhar cada vez mais peso nas famílias como período de compras, com as promoções da Black Friday a atrair cada vez mais portugueses. Cerca de 68% admite aproveitar as campanhas da Black Friday. Ainda assim, a primeira quinzena de dezembro continua a ser o período preferido para adquirirem os seus presentes.

Este incremento do orçamento das famílias para as compras natalícias prende-se com o otimismo registado pelos portugueses em relação à economia nacional, diz a Deloitte. De entre os oito países em análise no estudo, Portugal é o que regista um índice de confiança económica mais elevado, com 72% dos inquiridos a considerar que a economia nacional é estável ou está em crescimento.

“Depois de um período de acentuado pessimismo durante os anos da crise, a confiança das famílias portuguesas na evolução da economia e do seu poder de compra tem assistido a uma evolução positiva desde 2012″, diz Pedro Miguel Silva, associate partner da Indústria de Consumo da Deloitte. No entanto, esse otimismo não se traduz no gasto durante esta quadra natalícia que, “apesar de uma ligeira recuperação, se mantém estável nos últimos cinco anos em valores inferiores a metade do que se observava nos anos pré-crise”, destaca o responsável.

Online vale 25% das compras

O estudo de Natal da Deloitte refere que 60% dos inquiridos destaca os chocolates como a prenda ideal para esta época, uma preferência que é partilhada tanto por homens como mulheres. Para fazer as compras, a maioria dos portugueses (67%) escolhe os centros comerciais, uma tendência que não é acompanhada pela maioria dos países europeus que preferem os super e hipermercados e as lojas da especialidade para obterem os seus presentes, com exceção de Espanha.

O estudo admite que o mercado online represente 25% das compras de Natal dos portugueses. No entanto, as famílias continuam a eleger as lojas físicas como o local preferencial para adquirirem as suas prendas, devido ao serviço personalizado de atendimento, as políticas de devolução e uma maior confiança nos meios de pagamento utilizados.