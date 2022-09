Portugueses salvam na Too Good To Go mais de 1,8 milhões de refeições 

Portugueses salvam 1,8 milhões de refeições de serem desperdiçadas, o equivalente a 4,640,000 kg de CO2 © DR

A Too Good To Go, app que combate o desperdício alimentar, decidiu ir à procura dos utilizadores que salvam mais magic boxes (uma caixa surpresa com excedente alimentar de restaurantes, pastelarias, supermercados e outro tipo de estabelecimentos) e investigar o impacto que estas caixas estão a ter no Planeta, e nas carteiras. Os resultados "foram surpreendentes", revela o comunicado enviado esta terça-feira às redações.

Sabia que se salvar uma magic box por semana, durante um ano, pode poupar entre 312,5 e 520,52 euros?

Os portugueses já salvaram na Too Good To Go, que conta com mais de 1,2 milhões de utilizadores no país, mais de 1,8 milhões de refeições de serem desperdiçadas, sendo isto equivalente a 4,640,000 kg de CO2, o mesmo que é emitido por 12 155 voos de Lisboa até Londres.

"A subida dos preços da energia e dos alimentos face à inflação atual torna a questão do desperdício alimentar, e o seu significado para os orçamentos familiares, mais relevante do que nunca", explica o country manager da Too Good To Go Portugal, Nuno Plácido.

Para divulgar o impacto destes utilizadores, a plataforma criou quatro desafios, que serão divulgados na página de Instagram da Too Good To Go. O passatempo decorre até 22 de setembro. E o vencedor de cada desafio pode ganhar prémios de marcas parceiras da aplicação. Mas há mais. Se o utilizador participar em todos os desafios, pode ainda ganhar o grande prémio de seis meses de magic boxes grátis.