Portugueses vão gastar em média 759 euros para regressar a casa no Natal

O valor que os portugueses vão gastar nesta época de Natal está acima da média europeia, situada nos 322 euros, aponta um estudo da Mastercard. Feito em 19 países, o estudo concluiu que haverá mais de três milhões de portugueses em trânsito na época festiva, com as deslocações a custar em média 759 euros.

Deste total de três milhões de portugueses em deslocações, o estudo revela que serão percorridos, em média, 891 quilómetros. Estes números colocam os portugueses na tabela dos países com maiores distâncias percorridas, com valores acima da média de 516 quilómetros. Além dos portugueses, são os irlandeses (814 quilómetros) e os suecos (754 quilómetros) quem mais viaja para passar o natal em casa.

Com elevados valores associados às deslocações, as preparações para as viagens começa com pelo menos três meses de antecedência, indicaram 22% dos inquiridos. O transporte aéreo será a resposta de um em cada quatro portugueses inquiridos, segundo o estudo da Mastercard.

“Vivemos num momento em que as pessoas viajam mais, têm carreiras noutros países, mas o Natal continua a ser uma quadra de reunião das famílias”, afirmou Paulo Raposo, diretor-geral da Mastercard em Portugal, citado em comunicado. “O Natal é uma época do ano em que se gasta muito, sobretudo pelo número crescente de pessoas que vivem longe das suas cidades natais, mas é, também, uma das alturas do ano com mais deslocações.”

Além do custo associado à viagem, 52% dos portugueses com viagem marcada para passar o Natal em casa afirma que ainda vão gastar uma média de 184 euros para oferecer presentes à família.

Se visitar a família figura na lista de razões para o regresso a cada de muitos portugueses – a maioria lista os pais como a principal razão para o investimento na viagem – também há quem aproveite a época natalícia para umas mini-férias (21%). Há ainda 11% que afirma preferir passar o Natal fora de casa porque é mais calmo e outros 8% que preferem evitar discussões familiares.

Se há quem consiga fazer o investimento nestas viagens, também existe o caso de um em cada quatro inquiridos portugueses que não consegue passar o Natal em família. Entre as razões, 36% aponta motivos financeiros, 23% razões de trabalho e ainda 15% que indica que passará o Natal com a família do(a) parceiro(a).