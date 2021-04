Portugueses viajaram menos 40% em ano de pandemia

Vilamoura, 25/02/2021 - Reportagem sobre turismo no Algarve, durante a pandemia. Marina Vilamoura; (André Vidigal / Global Imagens) © André Vidigal / Global Imagens

O ano de 2020 foi marcado sobretudo pela pandemia. Com o covid-19 a entrar em força em Portugal, e no resto da Europa em março de 2020, o setor do turismo e viagens foi duramente afetado. Os dados do INE já tinham demostrado uma quebra acentuada quer no números de hóspedes e dormidas, quer no valor dos proveitos. Também já tinha sido indicado que o turismo interno tinha sido a grande alavanca do turismo. E os dados mais recentes completam essa imagem.

As viagens realizadas pelos residentes em 2020 ascenderam a 14,4 milhões, o que representa um decréscimo de 41,1% face a 2019, e é o valor mais baixo da última década, segundo os dados do gabinete de estatística divulgados esta quarta-feira, 28 de abril. Nota ainda para o facto de as viagens nacionais terem caído 35,7% enquanto as viagens para o estrangeiro afundaram 78,1%.

O principal motivo para viagens no ano passado foi "lazer, recreio ou férias", que esteve associado a 54,1% do total - isto é 7,8 milhões de viagens - seguido de motivos como "visita a familiares ou amigos". Com a pandemia, o segmento do turismo de negócios foi um dos mais penalizados e, segundo os números do gabinete de estatística, do total de viagens realizado em 2020 por residentes, os motivos "profissionais ou de negócios" representaram 7,1% do total (1,0 milhões de viagens).

"No total do ano de 2020, as viagens para o estrangeiro decresceram 78,1% (+24,7% em 2019), representando 4,7% do total (-8,0 p.p.), a maioria para "lazer, recreio ou férias" (peso de 43,9%, -15,8 p.p.). As viagens nacionais diminuíram 35,7% (+9,0% em 2019), tendo sido também o motivo "lazer, recreio ou férias" aquele que esteve associado à realização de mais viagens (peso de 54,6%; +6,6 p.p.)", diz o INE.

A região Centro foi o principal destino das viagens realizadas em território nacional, concentrando 32,4% do total. Em segundo lugar surge a região Norte, seguido do Algarve que "foi a região que mais preponderância ganhou face a 2019 (+3,0 p.p.), tendo sido o destino de 16,1% das viagens nacionais, suplantando a Área Metropolitana de Lisboa".

"Em 2020, as dormidas em "alojamento particular gratuito" reforçaram o seu peso no total, correspondendo a 69,2% (61,3% em 2019), tendo os "hotéis e similares" perdido representatividade (20,7% do total das dormidas, -6,3 p.p.), em resultado da diminuição do número de dormidas neste tipo de alojamento em 45,9% face a 2019", acrescenta o gabinete de estatística.

Quarto trimestre com 4º trimestre com 2,3 milhões de viagens

Os números do gabinete de estatística mostram que entre outubro e dezembro de 2020, os residentes em Portugal realizaram 2,3 milhões de viagens, ou seja menos 57,4% que no último trimestre de 2019. Grande parte das viagens (97,4%) foram em território nacional. "As viagens com destino ao estrangeiro diminuíram 90,3%, totalizando 61,6 mil, correspondendo a 2,6% no total (2,5% no 3ºT 2020)".

O principal motivo para estas deslocações nos últimos meses do ano passado foi a "visita a familiares ou amigos", tendo correspondido a 1,2 milhões de viagens, seguido do motivo "lazer, recreio ou férias".

(Notícia atualizada pela última vez às 11h37)