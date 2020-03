Portugueses voltam a fazer chamadas fixas. Aumento chegou até 133%

Ao longo da última semana, os operadores de telecomunicações têm vindo a sentir um significativo aumento do consumo, especialmente no tráfego de dados de chamadas de voz fixas. Consumo de conteúdos de video on demand e em streaming disparou com um número significativo de portugueses em casa.

Em comparação com a semana anterior (de 9 a 15 de março), a última semana representou um aumento nos consumos de comunicações, tanto para a Altice como a para a NOS. É na área de tráfego de voz residencial que se regista um maior aumento de utilização: para a Altice, foi sentido um aumento de 80% na semana passada, comparando com a semana de 9 a 15 de março. Já a NOS registou um aumento de 133% no tráfego de chamadas através da rede fixa, com o pico de utilização às 19 horas.

Em dados enviados ao Dinheiro Vivo, a dona da Meo aponta um crescimento do tráfego de internet residencial de 35%, em comparação com a semana de 9 a 15 de março. Já na NOS, o tráfego de dados de rede fixa “registou um crescimento na ordem dos 70%, com o período de maior utilização a registar-se pelas 19h00, crescendo 35% à hora de pico”.

Também o tráfego de dados móveis cresceu no caso destes dois operadores. Para a Altice, foi registado um crescimento de 10%. Na NOS, o aumento ascende aos 45% entre uma semana e a outra, com o pico de maior utilização registado entre as 21 e as 23h.

Já em relação ao tráfego de voz móvel, a Altice aponta para um crescimento de 30% entre estas duas semanas de março. No caso da NOS, o tráfego de voz móvel aumentou 41%, com o maior pico de utilização a registar-se entre as 16h e as 20h.

A Altice aponta ainda um aumento do tempo de visualização de canais de televisão – mais 15% entre as duas semanas. O serviço de VoD (Video on demand) aumentou 75%. A empresa indica ainda que o crescimento de consumo de OTT (sem especificar os canais) chegou aos 45%.

Até ao momento não foi possível obter informação sobre o consumo de dados e comunicações da Vodafone.

